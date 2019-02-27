Son Dakika Haberleri: Soultanopoulou'dan, Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

Soultanopoulou'dan, Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Soultanopoulou'dan, Vali Ustaoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soultanopoulou, Vali Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel konularla ilgili bir süre sohbet etti.

Vali Ustaoğlu, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Soultanopoulou'ya, telkari işlemeli fincan takımı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:25 Kaynak: AA

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