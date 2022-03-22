South China Morning Post: Çin Pazarına Daha Fazla Afrika Tarım Ürünü Girecek - Son Dakika

HONG KONG, 21 Mart (Xinhua) — South China Morning Post'ta kısa süre önce yayınlanan habere göre, Çin gümrük yetkililerinin bazı Afrika ülkelerine yönelik ticari kuralları gevşetmesi, Afrika'dan Çin'e daha fazla tarım ürünü girmesini sağlıyor. Haberde, Güney Afrika, Kenya ve Zimbabve'nin, kısa süre önce kendilerine Çin tüketici pazarına erişim olanağı sağlayan revize edilmiş protokolleri imzalamış Afrika ülkeleri arasında yer aldıkları belirtildi.

Güney Afrika geçen ay, 100.000 limonun ilk partisini Çin'e gönderdi. Güney Afrika Aralık ayında da, Çin ile armut ihracatına ilişkin protokol imzaladı. Bu sayede ülkenin Uzakdoğu'ya giden armut ihracatındaki yüzde 22'lik payını artırması bekleniyor. Tanzanya ise 2020 yılında Çin'e soya fasulyesi ihracatına başladı. Kenya'dan avokado, çay, kahve ve gül, Etiyopya'dan kahve ve soya fasulyesi, Namibya ve Botsvana'dan sığır eti ürünleri, Güney Afrika'dan meyve ve Ruanda'dan kahve için de benzer anlaşmalar yapıldı. Global araştırma ve danışmanlık şirketi Oxford Business Group tarafından kısa süre önce hazırlanan bir rapora göre, küresel tedarik zinciri sorunlarına rağmen, Çin ile Afrika arasındaki ticaret 2021'de rekor seviyelere yükseldi.