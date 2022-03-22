South China Morning Post: Çin Pazarına Daha Fazla Afrika Tarım Ürünü Girecek - Son Dakika
Üye Girişi

South China Morning Post: Çin Pazarına Daha Fazla Afrika Tarım Ürünü Girecek

22.03.2022 10:11
South China Morning Post: Çin Pazarına Daha Fazla Afrika Tarım Ürünü Girecek

HONG KONG, 21 Mart (Xinhua) — South China Morning Post'ta kısa süre önce yayınlanan habere göre, Çin gümrük yetkililerinin bazı Afrika ülkelerine yönelik ticari kuralları gevşetmesi, Afrika'dan Çin'e daha fazla tarım ürünü girmesini sağlıyor. Haberde, Güney Afrika, Kenya ve Zimbabve'nin, kısa süre önce kendilerine Çin tüketici pazarına erişim olanağı sağlayan revize edilmiş protokolleri imzalamış Afrika […]

HONG KONG, 21 Mart (Xinhua) — South China Morning Post'ta kısa süre önce yayınlanan habere göre, Çin gümrük yetkililerinin bazı Afrika ülkelerine yönelik ticari kuralları gevşetmesi, Afrika'dan Çin'e daha fazla tarım ürünü girmesini sağlıyor. Haberde, Güney Afrika, Kenya ve Zimbabve'nin, kısa süre önce kendilerine Çin tüketici pazarına erişim olanağı sağlayan revize edilmiş protokolleri imzalamış Afrika ülkeleri arasında yer aldıkları belirtildi.

Güney Afrika geçen ay, 100.000 limonun ilk partisini Çin'e gönderdi. Güney Afrika Aralık ayında da, Çin ile armut ihracatına ilişkin protokol imzaladı. Bu sayede ülkenin Uzakdoğu'ya giden armut ihracatındaki yüzde 22'lik payını artırması bekleniyor. Tanzanya ise 2020 yılında Çin'e soya fasulyesi ihracatına başladı. Kenya'dan avokado, çay, kahve ve gül, Etiyopya'dan kahve ve soya fasulyesi, Namibya ve Botsvana'dan sığır eti ürünleri, Güney Afrika'dan meyve ve Ruanda'dan kahve için de benzer anlaşmalar yapıldı. Global araştırma ve danışmanlık şirketi Oxford Business Group tarafından kısa süre önce hazırlanan bir rapora göre, küresel tedarik zinciri sorunlarına rağmen, Çin ile Afrika arasındaki ticaret 2021'de rekor seviyelere yükseldi.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Afrika, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel South China Morning Post: Çin Pazarına Daha Fazla Afrika Tarım Ürünü Girecek - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:46:30. #1.11#
SON DAKİKA: South China Morning Post: Çin Pazarına Daha Fazla Afrika Tarım Ürünü Girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement