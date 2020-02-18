Southampton, Mario Lemina'yı kiralık ya da bonservisiyle elinden çıkaracak

Şimdiden yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da gözler Mario Lemina'da. Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İngiliz basını, Premier Lig performansı beklentilerin altında kalan Lemina'nın Southampton'ın yeni sezon planlamasında yer almadığını yazdı. Gazetelere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle elden çıkarmayı düşünüyor.

İLK HEDEF KİRA!

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle eli kolu bağlı olan Galatasaray yönetimi ilk planda Lemina'yı 1 sezon daha kiralamak için girişimlerde bulunacak.

(Takvim)