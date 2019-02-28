Son Dakika Haberleri: Southern Airlines China Bioyakıt ile İlk Kıtalararası Yolculuğu Yaptı

Southern Airlines China Bioyakıt ile İlk Kıtalararası Yolculuğu Yaptı

39 dakika önce

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Southern Airlines China, biyoyakıt ile ilk kıtalararası yolculuğunu başarıyla tamamladı.

Southern Airlines China Bioyakıt ile İlk Kıtalararası Yolculuğu Yaptı, System.String[]
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Southern Airlines China, biyoyakıt ile ilk kıtalararası yolculuğunu başarıyla tamamladı.

China Southern, tek koridorlu uçağı Airbus A320neo, yüzde 19 şekerkamışından yapılmış bioyakıt ile Fransa Toulouse'dan Güney Çin Eyaleti Guangdong'daki Guangzhou'ya yolcusuz olarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Habere göre, ana üssü Guangzhou'da bulunan havayolu şirketi 840 uçaktan oluşan filosuyla Asya'nın birinci, dünyanın da üçüncü büyüğü.

Çin'in en büyük ve en geniş yolcu hacmine sahip olan ve en büyük uçuş şebekesine sahip şirket, şu anda 40'tan fazla ülke ve bölgede 224 varış noktasına 3.000'den fazla uçuş gerçekleştiriyor.

Haberde, "Öte yandan şirket, yeni uçak modelleri kullanma ve rota şebekesini optimize etme de dahil her türlü önlemle enerjiyi etkin kullanma yollarını araştırmaktadır" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Toulouse, Guangzhou, Çin Halk Cumhuriyeti, Southern, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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