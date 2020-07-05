Şov değil kaza - Son Dakika

Şov değil kaza
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi'nde çarpışan iki zodyak bottan birinin kaptanı denize düşünce, uzun süre kaptansız bir şekilde seyreden bot herkesi korkuttu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü Mahallesi'nde çarpışan iki zodyak bottan birinin kaptanı denize düşünce, uzun süre kaptansız bir şekilde seyreden bot herkesi korkuttu. Yaklaşık 40 dakika süren olayda, kaptansız bir vaziyette sahile yakın yerde dönen Zodyak bot pervanesine halat dolandırılarak durduruldu. Kazanın hafif atlatılması teselli kaynağı oldu.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Türkbükü koyunda bulunan lüks yatlara ait olduğu öğrenilen iki zodyak bot seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışan botlardan birinin kaptanı kaza sırasında dengesini kaybederek bottan denize düştü. Çalışır vaziyette kalan ve gaz kolu çekili olan zodyak bot yaklaşık 40 dakika deniz ortasında döndü. Herkesin durmak istediği ancak başarılı olmadığı Zodyak bot bir balıkçı teknesi tarafından önce halat atılıp pervanesine halat dolanarak botun hareketi kısıtlandı. Ardından Zodyak bot çekildi. Zodyaktan denize düşen 39 yaşındaki T.K. isimli şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlginç olay bölgede bulunan tatilcilerin kameralarına böyle yansıdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:02 Kaynak: İHA
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