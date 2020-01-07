Şov girişimleri kazayla bitti: Magandaların o anları kamerada - Son Dakika

Zincirlikuyu Mezarlığı ve Çağlayan'da motosikletle trafikte tek tekerlek üzerinde giden magandalar bu kez baltayı taşa vurdu. Dengelerini kaybeden sürücüler kaza geçirerek hafif şekilde yaralanırken, Şişli'de ise dikkatsiz sürücü motosikletliye çarptı.

Zincirlikuyu Mezarlığına motosikletle gelen genç sürücü, tek tekerlek üzerinde gitmek istedi. Mezarlık içerisini parkura çeviren maganda şov uğruna akrobatik hareket yaptığı esnada baltayı taşa vurdu. Dengesini kaybeden genç sürücü, yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kağıthane Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ise başka bir motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gittiği esnada dengesini kaybederek yola savruldu.

ŞOV YAPARKEN BALTAYI TAŞA VURDULAR

Sürücülerin kazalarını arkadaşları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Şişli Pangaltı Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde ise trafikte seyir halinde olan motosikletliye, sağa dönüş yapan dikkatsiz sürücü otomobiliyle çarptı. Motosikletliyle yere savrulan genç kazayı yara almadan atlattı. Motosikletli o anları sosyal medyada paylaştı.

(İHA)