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Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar - Son Dakika

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar

25.07.2021 14:49

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar Güneşlenmek için 30 metrelik falezin uç noktasını seçip yürekleri ağza getirdi Zaman zaman ellerini bırakıp oynayan ve balıklama atlayan geçlerin tehlikeli şovları Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde bulunan...

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar

Güneşlenmek için 30 metrelik falezin uç noktasını seçip yürekleri ağza getirdi

Zaman zaman ellerini bırakıp oynayan ve balıklama atlayan geçlerin tehlikeli şovları

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde bulunan falezlere denizden iple tırmanan gençlerin zaman zaman ellerini bırakarak oynaması ve balıklama denize atlaması izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Bir başka gencin ise 30 metre yükseklikte falezin hemen ucunda güneşlemesi ve telefon ile konuşması yürekleri ağza getirdi.

Turizm şehri Antalya'da son günlerde havaların ısınması sonucu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaş akınına uğruyor. 9 günlük bayram tatilini ve Pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü. Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları davranışlar ise adeta yürekleri ağza getirdi. Gençlerden bazıları 30 metre yükseklikte bulunan falezlere deniz üzerinde ip yardımı ile tırmandı. Gençler daha sonra tırmandıkları alanda zaman zaman yürüyüş yapıp ellerini bıraktı. Bununla da yetinmeyerek oyun havası oynadı.

Güneşlemek için falezin en uç noktasını seçti

Son günlerde ülke genelinde yaşanan boğulma vakalarının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan gençler, birbirlerinin üzerine balıklama atladılar. Gençlerin yaklaşık 1 saat süren atlama ve tırmanma şovu olaysız bir şekilde sona erdi. Diğer yandan bir başka genç ise üst kısmını çıkararak 30 metre yükseklikte bulunan falezin en uç noktasına çıktı. Burada güneşlenen ve zaman zaman telefon ile görüşüp, öz çekim yapan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar

Konyaaltı Sahili, Antalya, Bayram, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şov uğruna dünyaca ünlü falezlerden atlayıp ölüme davetiye çıkardılar - Son Dakika


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