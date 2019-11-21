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Şovları ile Yunanistan'ı fethetti

6 saat önce

Eskişehirli kuaför Hasan Yılmaz, Selanik'te düzenlenen Balkanlar Hair & Makeup Tasarım Show Festivali'nde yaptığı şovlar ile izleyenleri mest etti.

Şovları ile Yunanistan'ı fethetti, System.String[]

Eskişehirli kuaför Hasan Yılmaz, Selanik'te düzenlenen Balkanlar Hair & Makeup Tasarım Show Festivali'nde yaptığı şovlar ile izleyenleri mest etti.


İtalya'nın Pestum kentinde düzenlenen World Hair Yarışmasından dereceyle dönen Eskişehirli kuaför Hasan Yılmaz, Türk kuaförlerin ismini yurt dışında duyurmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkanlar Hair & Makeup Tasarım Show'a C.M.C. C.A.T. Türkiye Başkanı Mustafa Ceylan önderliğinde katılan Eskişehirli kuaför Hasan Yılmaz, sergilediği performans ile izleyenleri mest etti. Kuaför Hasan Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Bayrağı'nı önce İtalya ardından Yunanistan'da dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk kuaförler olarak her geçen gün başarılı işlere imza atmaya ve adımızı duyurmaya devam ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hasan Yılmaz, Yunanistan, Kuaför, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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