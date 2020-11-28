Sovyet zulmü unutulmadı - Son Dakika

Sovyet zulmü unutulmadı

28.11.2020 12:14
Sovyet zulmü unutulmadı, System.String[]

Ukrayna Büyükelçiliği, Holodomor (açlıkla öldürmek) Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Ukrayna Büyükelçiliği, Holodomor (açlıkla öldürmek) Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 1932-1933 yılları arasında yapılan zulümlere yer verildi.

Ukrayna Büyükelçiliği, Holodomor Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, her sene Kasım'ın son Cumartesi günü Ukrayna'da 1932-1933 yılları arasında yaşanan Holodomor kurbanlarının anıldığı, o gün Ukrayna ve Türkiye dahil olmak üzere başka ülkelerde yaşayan Ukraynalılar'ın, öldürülen milyonlarca masum Ukraynalıları anmak adına matem tedbirlerinde veya kendi evlerinde mum yaktıkları belirtildi.

Holodomor'un Ukraynacada "açlıkla öldürmek" anlamına geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kavram 1932-1933 yılları arasında milyonlarca insanın canını alan felaketi adlandırmak için kullanılmıştır. Bu korkunç facia kuraklık veya mahsul kıtlığı gibi doğal afetler sonucunda değil, Sovyet komünizm rejiminin Ukraynalıları yok etmek için uygulanan politikanın bir parçası olarak meydana geldi. Ukrayna'nın rejime karşı direnişini ve bağımsız bir Ukrayna devleti kurma çabalarını nihayet ortadan kaldırmak için böyle bir politika izlendi. 1932'den Ukrayna bağımsızlığını kazanana kadar Holodomor konusuna abluka uygulandı. Ancak, totalitarizmin 'demir perdesinin' arkasını ziyaret eden batılı diplomatlar ve gazeteciler bu vahşi suç ile ilgili bildiri ve röportajlar yayımlayarak dünyaya gerçek olayları aktarıyorlardı.

Farklı değerlendirmelere göre büyük açlık sırasında toplamda 7 ile 10 milyon arasında Ukraynalı kurban oldu."

İnsanların en çok hayatını kaybettiği Haziran 1933'te her gün yaklaşık 34 bin 560 kişinin, her saat 1440 kişinin, her dakika ise 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, "Ukrayna, hem iki taraflı hem de çok taraflı olarak, tarihsel gerçeğin tesis edilmesini, Stalin rejimi tarafından kasıtlı olarak yok edilen milyonlarca Ukraynalının hatırasını onurlandırmayı ve zaman aşımı olmayan bu insanlığa karşı işlenen suçun ideologlarını kınamayı savunuyor. Bu sene Ukrayna'da Holodomor'un 87'nci yılı kaydediliyor. Anma etkinlikleri ve kampanyalar Ukrayna ve Ukrayna'nın yaşadığı Türkiye dahil birçok ülkede düzenlenecektir.

İnsanlığa karşı işlenen bu tür suçların bir daha asla yaşanmaması için demokratik dünya Holodomor gibi tarihin korkunç sayfalarını hatırlamalı" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Sovyet zulmü unutulmadı
Sovyet zulmü unutulmadı
Sovyet zulmü unutulmadı
Sovyet zulmü unutulmadı
Sovyet zulmü unutulmadı
Sovyet zulmü unutulmadı
Sovyet zulmü unutulmadı
Sovyet zulmü unutulmadı

Cumartesi, Türkiye, Ukrayna, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sovyet zulmü unutulmadı - Son Dakika


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