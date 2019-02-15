Son Dakika Haberleri: Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30. Yıl Dönümü

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30. Yıl Dönümü

44 dakika önce

Kazakistan'da, Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekilişinin 30. yıl dönümünde Afganistan savaşında hayatını kaybeden askerler törenlerle anıldı.

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30. Yıl Dönümü, System.String[]
Kazakistan'da, Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekilişinin 30. yıl dönümünde Afganistan savaşında hayatını kaybeden askerler törenlerle anıldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'da Afganistan savaşında hayatını kaybedenlerin anısına tören düzenlendi.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri askerleri, Afganistan savaşı gazileri, savaşta hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarının katıldığı anma töreni çerçevesinde Afganistan Askerleri Anıtı'na çelenk bırakıldı.


Anma etkinlikleri ülkenin farklı bölgelerinde de yapıldı.

Kazakistan'da 16 binden fazla savaş gazisi yaşıyor.

Dönemin Kabil yönetiminin davetini gerekçe göstererek 1979'da bu ülkedeki savaşa müdahil olan Sovyetler Birliği, 9 yıl süren savaşın ardından 15 Şubat 1989'da ülke topraklarını terk etmişti. Sovyet ordusu, Afganistan'daki savaşta 15 bin civarında askerini kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Astana, Kazakistan, Afganistan, Güncel
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