Son Dakika Haberleri: Sovyetler'in Kayıp Denizaltısı Bulundu

Sovyetler'in Kayıp Denizaltısı Bulundu

54 dakika önce

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı savaşırken 40 mürettebatıyla kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sovyetler Birliği'ne ait denizaltı 77 yıl sonra bulundu.

Sovyetler'in Kayıp Denizaltısı Bulundu, System.String[]
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı savaşırken 40 mürettebatıyla kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sovyetler Birliği'ne ait denizaltı 77 yıl sonra bulundu.

Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan U-308 tipi 'Semga' isimli denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi'nde ortadan kaybolmuştu. Savaştan sonra da aranan denizaltı bir türlü bulunamamıştı. Semga isimli denizaltı kaybolduktan tam 77 yıl sonra araştırmacılar tarafından Finlandiya Körfezi'nde bulundu. Yapılan araştırmada top isabet etmesiyle denizaltının battığı tespit edildi. Ekip tarafından denizaltı üzerinde araştırma çalışmalarının sürdürüleceği açıklandı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

Almanya, Güncel
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