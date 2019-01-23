Son Dakika Haberleri: Sow, Gazişehir Gaziantep Yolunda

Sow, Gazişehir Gaziantep Yolunda

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı.

Sow, Gazişehir Gaziantep Yolunda, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı.

Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, "Oyuncuyla anlaştık. Cuma günü Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçecek. İstanbul'daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Sow'u Türkiye'deki en iyi santrforlardan biri olarak nitelendiren Altıparmak, "Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister. Takıma kısa sürede adapte olabilirse güzel işler çıkarabileceğine de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:16 Kaynak: AA

Mehmet Altıparmak, Gaziantep, Moussa Sow, Spor
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