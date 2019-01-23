Sow, Gazişehir Gaziantep Yolunda
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak
, Senegalli forvet Moussa Sow
ile anlaştıklarını açıkladı.
Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlendirmek istediklerini söyledi.
Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, "Oyuncuyla anlaştık. Cuma günü Türkiye
'ye gelip sağlık kontrolünden geçecek. İstanbul
'daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.
Sow'u Türkiye'deki en iyi santrforlardan biri olarak nitelendiren Altıparmak, "Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister. Takıma kısa sürede adapte olabilirse güzel işler çıkarabileceğine de inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:16 Kaynak: AA
Ümit Özat'tan Aykut Demir'e Övgü: A Milli Takım Seviyesinde Bir Oyuncu
Boluspor, Galatasaray Maçında Kritik Goller Kaçıran İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı
2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Göztepe'de Ghilas Şoku