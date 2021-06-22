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"Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" Kapsamında Çiftçilere Sertifikalı Soya Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

"Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" Kapsamında Çiftçilere Sertifikalı Soya Tohumu Dağıtıldı

22.06.2021 04:04

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında sertifikalı soya tohumu dağıtım etkinliğine katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında sertifikalı soya tohumu dağıtım etkinliğine katıldı.

Etkinliğe Belediye Başkan V. Ayten Akgül, Vali Yardımcısı Faruk Doğru, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Meteoroloji İl Müdürü Bedri Ürper, Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu ve çiftçiler iştirak etti.

Şırnak İlimizde, sınır boylarında yüksek boylu bitki ekiminin güvenlik açısından risk teşkil etmesi nedeniyle bu alanlardaki birinci ve ikinci sınıf arazilerde üretimin devam etmesi ve bitkisel üretim deseninin geliştirilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Silopi ilçemizin sınır hattında soya fasulyesi üretiminin teşvik edildiğini belirten Vali Pehlivan, bu kapsamda 750 dekar alan için 7500 kg sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıttıklarını söyledi. %75'i Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, %25'i ise çiftçi katkılı olan projenin bütçesinin 130. 000 TL olduğunu ifade etti.

Soya fasulyesinin yüksek boylu olmaması nedeniyle tercih edildiğini belirten Vali Pehlivan, ikinci ürün olarak ekime müsait bir yapıya sahip olması; yağ, şekercilik, antibiyotik, dizel kullanımı, endüstriyel kullanım, ilaç sanayi, yem sanayi gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olması, ikinci ürün olan mısıra göre daha az su tüketimine sahip olması ve tarımsal girdilerin daha az olmasının da tercih edilmesindeki etkenler olduğunu söyledi.

Vali Pehlivan, yaptığı açıklamanın ardından hayırlı ve bereketli olması temennisiyle çiftçilerimize sertifikalı soya tohumlarını teslim etti.

Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Çiftçilere Sertifikalı Soya Tohumu Dağıtıldı

Ali Hamza Pehlivan, Münir Karaloğlu, Ticaret, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' Kapsamında Çiftçilere Sertifikalı Soya Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika


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