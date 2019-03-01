Soyak Grubu, Yılın Enerji Finansmanı Kategorisinde 1'incilik Ödülü Aldı
31 dakika önce
Soyak Grubu, GFC Media Grup tarafından organize edilen 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri ödül gecesinde 1.lik Ödülüne layık görüldü. Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün saygın ödülleri arasında yer alan ve finans oscarları olarak da adlandırılan ‘2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri’ sahiplerini buldu. 21 Şubat 2019 akşamı Shangri-la Bosphorus-İstanbul otelinde düzenlenen ve yurt […]The post Soyak Grubu, Yılın Enerji Finansmanı kategorisinde 1’incilik ödülü aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Soyak Grubu, GFC Media Grup tarafından organize edilen 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri ödül gecesinde 1.lik Ödülüne layık görüldü.
Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün saygın ödülleri arasında yer alan ve finans oscarları olarak da adlandırılan '2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu. 21 Şubat 2019 akşamı Shangri-la Bosphorus-İstanbul otelinde düzenlenen ve yurt içi ve yurt dışından 200'ü aşkın finans kuruluşu, yatırım fonu, hukuk, danışmanlık ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı ödül töreninde Soyak Grubu şirketlerinden MİS Enerji Üretim A.Ş., Manisa-Alaşehir'de devam eden jeotermal enerji yatırımları için sağladığı uzun vadeli proje finansmanı ile "Yılın Enerji Finansmanı" kategorisinde 1.lik ödülünü almaya hak kazandı.
Bu ödül, Soyak Holding'in çevre bilinci ve sürdürülebilirlik ilkesiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin büyümesine ve istihdamın artırılmasına destek sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik başarılı yatırımlarının bir sonucudur.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:20
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