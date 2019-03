Soydan, Çanakkale Şehitleri İçin Mezitlililerle Yürüdü

Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan öncülüğünde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi. Soydan, "Mustafa Kemal'in 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü Mezitli'de can bulsun diye geliyoruz" dedi.Mezitli'de Çanakkale Zaferinin 104'üncü yılı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ü ve Çanakkale'de şehit düşen kahraman askerleri anmak için Belediye Başkan Adayı Soydan'ın öncülüğünde yoğun katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz 'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden Viranşehir 'e kadar yürüyen kalabalık, ellerinde Atatürk ve Türk Bayrakları ile "Vatan sana canım feda", "Çanakkale ruhu dimdik ayakta", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı."Böyle kutsal bir emanete sahip çıkmak için son nefesimize kadar çalışacağız"Yürüyüş sonunda katılımcılara seslenen Soydan, yürüyüşe katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel atmosferi yaşamak muazzam bir duygu. Yürüyüşe katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi, kahraman askerlerimizin zamanın en donanımlı ordularına karşı, inanç ve vatan sevgisi ile vermiş olduğu birlik mücadelesinin en büyük örneğidir. Bu vatanın her karış toprağı aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere en büyük emanetidir. Böyle kutsal bir emanete sahip çıkmak için son nefesimize kadar çalışıp, ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünü de aklımızdan çıkarmadığımızın bilinmesini isterim. Biz bu söz Mezitli'de can bulsun diye geliyoruz" diye konuştu."Bu cennet vatanı kanıyla canıyla bizlere bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman askerlerimizi rahmetle, özlemle, minnetle anıyoruz" diyen Soydan, şöyle devam etti: "Bugün Cumhuriyetimize, Atatürk'ümüze nasıl sahip çıkılacağını bir kez daha gösterdiniz. Bugün bir olma, iri olma, diri olma günüdür. Mezitli'de her bir hemşerimi bağrıma basıyorum. Onların helal oylarıyla 1 Nisan günü şehrül emin kelimesinin bizde nasıl vücut bulduğunu göstereceğiz. Verdiğim sözlere Hz. Ebubekir'in sadakati gibi sadık kalacağım. Adaletimiz Hz. Ömer'in adaleti olacak. İçimizdeki vatan sevgisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten gelmektedir. Biz onların torunları, onların çocuklarıyız. Rabbim bizi al bayrağın gölgesinden, Cumhuriyetimizin ışığından ayırmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." - MERSİN