Soydan: "Fındık ihtiyaç kadar pazara indirilmeli, emanete bırakılmamalı" - Son Dakika

Soydan: "Fındık ihtiyaç kadar pazara indirilmeli, emanete bırakılmamalı"

20.10.2020 15:02
Soydan:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerin tarlalarında gerekli bakımlarını yaptığından dolayı verim ve kalitenin yüksek olduğunu belirterek, manavlara emanet fındık bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerin tarlalarında gerekli bakımlarını yaptığından dolayı verim ve kalitenin yüksek olduğunu belirterek, manavlara emanet fındık bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Ordu'da geçtiğimiz hafta serbest piyasada 25 liraya kadar yükselen 50 randıman fındık fiyatı, haftaya 24 liradan başladı. Bu yıl pandemi sürecinde bahçeye giden üreticiler, fiyatların da erken açıklanmasıyla mahsullerine daha çok özen gösterdi. Randımanı ve kalitesi yükselen fındık üreticilerin emeğini karşılarken, toplanan fındıkların ihtiyaç doğrultusunda pazara indirilmesi ve emanete bırakılmaması gerektiği belirtiliyor.

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, hasat öncesi açıklanan fındık fiyatlarının üreticileri sevindirdiğini ve bunun bir istikrar oluşturduğunu ifade etti. Fındıkta verimi arttırmada uygulanan budama, gübreleme ve diğer bakımların özellikle bu sene tüm üreticiler tarafından yapıldığına dikkat çeken Soydan, "Bu da kalitenin artması ve verimin yükselmesini sağladı. Bunun karşısında da üreticilerimiz pazara kaliteli ve verimli fındık indiriyor. Şuanda fındıkta randıman var ve önceki yıllarda söylenen 'kalitesiz' fındık algısı yok. Her tanesi şuan kaliteli ve ihracatı da oluyor. Üreticilerimiz, yıllardır söylediğimiz bakımlarını ihmal etmesinler. Her zaman dediğimiz gibi pazara ihtiyaç dışında fındık indirmesinler ve emanete fındıklarını bırakmasınlar. Aksi takdirde emanete bırakılan fındıklar, piyasayı düşüşe geçirebiliyor. Bizim amacımız başta üreticilerimiz, manavımız ihracatçımız kazansın. Fındık üretiminde dünyada bir numarayız, sahip çıkmamız lazım. Üreticilerimiz güçlü olursa hem kalite artıyor, hem de verimli oluyor" dedi. - ORDU

Soydan: Fındık ihtiyaç kadar pazara indirilmeli, emanete bırakılmamalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yönetim Kurulu, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soydan: 'Fındık ihtiyaç kadar pazara indirilmeli, emanete bırakılmamalı' - Son Dakika Ekonomi

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