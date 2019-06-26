Soydan: "TÜİK'in açıkladığı fındık rekoltesine imkan vermiyoruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıl için tahmin ettiği fındık rekoltesine ilişkin, "TÜİK, bu yıl için fındık rekoltesinin 715 bin ton olacağı yönünde tahminde bulunmuştur.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıl için tahmin ettiği fındık rekoltesine ilişkin, "TÜİK, bu yıl için fındık rekoltesinin 715 bin ton olacağı yönünde tahminde bulunmuştur. Böyle bir rekoltenin olmasına imkan vermiyoruz. Hastalıklar, zararlıların yanı sıra Haziran dökümleri de hesaba katılırsa yüzde 20'nin üzerinde bir rekolte kaybı olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Ordu'daki ziraat odası başkanları bir araya gelerek, fındık ile ilgili hastalıklar, zararlılar ve TMO'nun fındık alımı konusunda açıklamada bulundular. Altınordu Ziraat Odası hizmet binası odası önünde düzenlenen basın açıklamasında, ziraat odası başkanları adına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan açıklamalar yaptı.



"Fındığın başındaki sorunlar bir türlü eksik olmuyor"



Soydan açıklamasında ilk olarak fındığın, ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkısı olduğunu, yaklaşık 400 bin ailenin de doğrudan geçim kaynağı olduğunu söyledi. Fındık üretiminde en önemli olan Türkiye'de, sadece Karadeniz Bölgesi'nde 700 bin hektar alan üzerinde üretilen fındığın dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini tamamladığına dikkat çeken Soydan, "Bu kadar önemli bir ürünümüz olan fındıkta, sorunlarımız bir türlü bitmiyor. Son yıllarda hastalık ve zararlılar da fındık üretimimizi gittikçe zorlaştırıyor. Mevsimsel değişikler, fındıkta külleme, bakteriyel yanıklık, fındık mozaik hastalığı, dal kanseri, kök çürüklükleri, çotanak yanıkları ve çürüklükleri gibi önemli hastalıkların daha fazla görülmesine neden olmuştur. Amerikan beyaz kelebeği, turunçgil uzun antenli böceği, kahverengi ve yeşil kokarca, fındık kurdu gibi zararlılar da fındık alanlarımızda daha sık görülmeye başlamıştır. Külleme hastalığı fındık alanlarında 2013 yılından bu yana görülüyor. Mücadele edilmezse fındığa yüzde 70 ile yüzde 100 arasında zarar veriyor. Hem verimi hem de kaliteyi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.



"TÜİK'in açıkladığı rekoltenin olmasına imkan vermiyoruz"



Soydan, sahada yapılan tespitlere göre, hastalık ve zararlılar yüzünden rekoltede yüzde 20 civarında düşüş olacağını belirterek, "TÜİK, bu yıl için fındık rekoltesinin 715 bin ton olacağı yönünde tahminde bulunmuştur. Böyle bir rekoltenin olmasına imkan vermiyoruz. Hastalıklar, zararlıların yanı sıra Haziran dökümleri de hesaba katılırsa yüzde 20'nin üzerinde bir rekolte kaybı olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.



"TMO, bundan sonraki süreçte piyasada olmalıdır"



Soydan, TMO'nun bu yıl ve önümüzdeki senelerde fındık alımını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yüz binlerce fındık üreticisinin tek güvencesi bu olacaktır. Ofis, yapacağı alımlarda üretici maliyetlerini de göz önünde bulundurarak bir fiyat belirlemelidir" ifadelerine yer verdi.



Basın açıklamasına, ilçelerin ziraat odaları başkanları ve üreticiler de eşlik etti. - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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