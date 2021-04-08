Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor - Son Dakika

Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor

08.04.2021 12:24
Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor, System.String[]

Geçen pazar günü yapılan Bulgaristan parlamento seçimlerinde oy kullanmaları engellenen soydaşlar, bu meseleyi uluslararası zeminlere taşımaya başladı.

Geçen pazar günü yapılan Bulgaristan parlamento seçimlerinde oy kullanmaları engellenen soydaşlar, bu meseleyi uluslararası zeminlere taşımaya başladı.

Seçimlerle ilgili görüşlerini beyan eden Balgöç ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu şeref başkanı Turhan Gençoğlu, soydaşların bu sürede haklarını aramakta son derece haklı olduklarını ve dünyanın başka ülkelerinde yaşayan çifte vatandaşlara nazaran çok daha ayrıcalıklı statülere sahip olmaları gerektiğini söyledi. Gençoğlu, "Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş olan kardeşlerim, buraya hür iradeleri ile gelmediler ve asimilasyonla göçe zorlanarak bulundukları topraklardan koparıldılar. Dolayısıyla kardeşlerimizin gerek doğdukları, gerekse yaşadıkları ülkelerde hiçbir şekilde, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın hür iradeleriyle seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu kardeşlerimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mezalim ve zoraki göç ile karşı karşıya kalmışlardır" dedi.

Gençoğlu, "Türkiye'de en az 350 bin çifte vatandaşın oy kullanacağı gerçeği bilindiği halde 35 sandık açılması son derece düşündürücü olduğunu vurgulayan Gençoğlu: "Yeteri kadar sandık açılmaması ve sandıkların önünde ciddi geciktirmelerden dolayı bir çok soydaşımız hem kendisinin hem de çocuklarının geleceği için önemli olan bu seçimlerde oy kullanamamıştır. ve bu kardeşlerimizin getirilen çeşitli kurallarla maalesef oy hakkı ihlal edilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi ve hür iradeleriyle herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, ileride yapılacak seçimlerde oy kullanabilmelerinin temini için başta BAL-GÖÇ olmak üzere, Federasyon ve Konfederasyon nezdinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Denetim ve İnsan Hakları Komitesi, Ulusal Azınlıkların Korunması Sekretaryası, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara da başvurular yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki bizlere demokrasi dersi verme çabasında olan, sözde insan haklarını savunur görüntüsü veren, çoğu zaman gerçekleri görmekten kaçınan ve kulakları sağırlaşıp duymaz hale gelen kuruluşlar, bu konuyla ilgili gereğini yapacaktır." dedi.

Türkçe propaganda serbest olmalıyara

Turhan Gençoğlu, "Bundan sonraki süreçlerde, Türkiye'de kurulacak sandık sayılarının soydaşlarımızın tamamının oy kullanması için artırılmasını ve demokratik bir seçim ortamı sağlanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençoğlu, seçim çalışmalarında Türkçe siyasi çalışmalara izin verilmesini talep ettiklerini de vurguladı. - BURSA

Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor

Bulgaristan, Türkiye, Pazar, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor - Son Dakika


Son Dakika

Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı

Son Dakika Haberleri
13:42 Görevinden istifa eden Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama geldi: Bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim
13:38 Gece saatlerine dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor
13:33 Aşı olanlar dikkat! Bilim Kurulu Üyesi virüsle ilgili hayati uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması devam eder
13:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa edildi
13:21 'Fakir kokaini' ile intihar ettiği söylenen gencin acılı babası konuştu: Uyuşturucu kullanmazlardı, başkaları içirdi
13:12 Günlük 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşimiyle yeni bir tür ortaya çıktı
13:07 Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı
13:03 Koltuk krizinin yankıları sürerken AB Konseyi Başkanı Michel sessizliğini bozdu: Duruma kayıtsız kaldığım gerçeği yansıtmıyor
12:57 TBMM'nin ziyaretçi almama kararı tam kapanma iddialarını güçlendirdi
12:52 Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan endişe veren açıklama: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek
Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı Pelkas'a kafayı takan zengin Rus ekibi, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı         
13:59
Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Tüm insanlığın istifadesine sunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Tüm insanlığın istifadesine sunacağız         
13:21
Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı         
12:52
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti         
12:35
Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi         
11:50
Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin         
11:40
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu         
11:22
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı         
11:03
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu         
10:15
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı         
09:56
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek         
09:22
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 14:11:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei