Son Dakika Haberleri: Soyduğu Marketin Sahibini Öldüren Şahsa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Soyduğu Marketin Sahibini Öldüren Şahsa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

26 dakika önce

Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası Market sahibini öldürme anları güvenlik kameralarındaKOCAELİ - Kocaeli'nde 2 yıl önce hırsızlık yapmak için girdiği market sahibini silahla vurarak öldüren Hüseyin K.

Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
Market sahibini öldürme anları güvenlik kameralarında

KOCAELİ - Kocaeli'nde 2 yıl önce hırsızlık yapmak için girdiği market sahibini silahla vurarak öldüren Hüseyin K., cinayetle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti. Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen Hüseyin K. market sahibi Bekir Budak'ı silahındaki tek kurşunla vurarak yaraladı. Hüseyin K. market kasasındaki paraları alıp olay yerinden kaçarken, yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde, olaydan 1 gün önce de bant almak için markete geldiği tespit edilerek eşkali belirlenen şahıs, cinayeti işlediği tabancayı satmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki ifadesinde amacının öldürmek olmadığını ancak marketi soyduğunu itiraf eden Hüseyin K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Evine haciz geldiği için dükkanı soyduğunu itiraf etti
Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Hüseyin K. tutuklu bulunduğu Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, öldürülen market sahibi Bekir Budak'ın yakınları R.B., D.B., T.B. ve E.B. duruşma salonunda hazır bulundu. Davada ilk olarak söz alan Budak'ın avukatları, Hüseyin K.'nın cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Hüseyin K. ise evine haciz geldiği için dükkanını soymak istediğini ancak amacının Bekir Budak'ı öldürmek olmadığını söyledi.
İyi hal indirimi uygulanmadı
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Hüseyin K.'nın insan öldürme suçunun sabit görüldüğü, ceza indirimi yapılacak bir husus bulunmadığını ifade ederek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına kadar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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