Soydukları işyerini ikinci kez soymaya hazırlanan 2 şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika

Bolu'da, bir işyerinden 40 bin liralık cep telefonu ve elektronik eşya çalan 2 şüpheli, ikinci kez aynı yeri soymaya hazırlandıkları sırada yakalandı. İşyerinden yapılan hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Gölyüzü Mahallesinde bulunan bir işyerinden cep telefonu ve elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği işyeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede İstanbul'dan kiralık bir araçla gelen gelen 2 kişinin 40 bin lira değerinde cep telefonu ve elektronik eşyaları çaldıktan sonra kaçtıkları belirlendi. Ekipler, eşkalleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

2 gün sonra yakalandılar

Ekipler, ilk olaydan 2 gün sonra hırsızlık olayının yaşandığı bölgede 2 kişinin şüpheli hareketleri olduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyonda, D.Ç. (18) ve A.K. (20) keşif yaptıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 2 şüphelinin cep telefonu bayisinden 40 bin lira değerinde cep telefonu ve elektronik eşya çalan kişiler olduğu tespit edildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soygun anı işyeri kamerasında

D.Ç. ve A.K. isimli şüphelilerin cep telefonu bayisinden yaptıkları hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olay yerine gelen şüphelilerin işyerinin kapısını delici aletle açtıktan sonra cep telefonu ve elektronik eşyaları çalarak hızla kaçtıkları yer aldı. - BOLU