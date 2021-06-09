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Soyer: "Biz Varız" Demeye Devam Ediyoruz - Son Dakika

Soyer: "Biz Varız" Demeye Devam Ediyoruz

09.06.2021 10:23
Soyer:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncülüğünde gençlerin girişimcilik ve inovasyon kapasitesini geliştirmek için oluşturulan FikrimİZ birimi kapsamındaki "Gıda Girişimciliği" ve "Sosyal Girişimcilik" programlarında ödül almaya hak kazanan girişimciler belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncülüğünde gençlerin girişimcilik ve inovasyon kapasitesini geliştirmek için oluşturulan FikrimİZ birimi kapsamındaki "Gıda Girişimciliği" ve "Sosyal Girişimcilik" programlarında ödül almaya hak kazanan girişimciler belli oldu. Birincilere ödüllerini veren Başkan Tunç Soyer, "İyilik dolu, sürdürülebilir bir yaşam için, tüketmek yerine üretmeyi seçen değerli girişimcilerin fikirlerini ve projelerini desteklemek için 'Biz Varız' demeye devam ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde sosyal girişimcilik ve gıda girişimciliğini kapsayan FikrimİZ, "Gıda Girişimciliği" ve "Sosyal Girişimcilik" programlarında ödül almaya hak kazananlar belli oldu. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar, jüri üyeleri ve girişimci gençler katıldı. Başkan Tunç Soyer, girişimci gençlerle bir süre sohbet etti.

"Kadınların zaferi"

Girişimciliğe önem verdiklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biliyoruz ki, girişimciliğe verilen destek, bir kentin ve o kentteki toplumsal kesimlerin kalkınması ve demokratik olarak güçlenmesi için çok önemli bir yere sahip. Sosyal girişimcilik, yeni yaklaşımlar ve yeni mekanizmalar yoluyla, kamu hizmetlerinin sağlanması ve sunumunda yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği sunuyor. Büyük bir değişim ve toplumsal dönüşüm ihtiyacı ile birlikte, sosyal ihtiyaçların çözümüne yönelik yapılacak çalışmalarda; şüphesiz tüm kent aktörlerini dahil eden bir yaklaşım izlenmesi, girişimciliğe katkı sağlıyor. İyilik dolu, sürdürülebilir bir yaşam için, tüketmek yerine üretmeyi seçen değerli girişimcilerin fikirlerini ve projelerini desteklemek için 'Biz Varız' demeye devam ediyoruz" dedi. Ödül kazananların kadın olmasından mutluluk duyduklarını belirten Soyer, "Bu kadınların zaferi oldu. Havagazı Fabrikası eskiden İzmir'i aydınlatırmış. Şimdi buradan İzmir'i siz aydınlatıyorsunuz" diye konuştu.

Ödüller Başkan'dan

FikrimİZ Gıda Girişimcilik Programı'nda birinci, "Novella Dondurma" ile Aslı Kaya oldu. İkinci "Kimchi - Çevreci Noodle" ile Aslıhan Nur Öztürk, üçüncü ise "Geleneksel Türk Mutfağı'nın Modernize Edilmesi" ile Handan Aydın oldu. FikrimİZ Sosyal Girişimcilik Programı'nda ise kazanan "Laboon Yaşam Dükkanı" ile Gizem Akdoğan oldu. İkincilik ödülünü "Cleanbot" ile Şebnem Demircan, üçüncülük ödülünü ise "Şifa" ile Pınar Gezer - Duygu Örerel aldı. Birincilere ödülünü Başkan Tunç Soyer takdim etti ve başarıları için dereceye girenleri kutladı.

Soyer: Biz Varız Demeye Devam Ediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Girişimcilik, Tunç Soyer, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Soyer: 'Biz Varız' Demeye Devam Ediyoruz - Son Dakika


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