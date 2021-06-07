Soyer: "Bu Merkez İzmir'de Yaratmak İstediğimiz Geleceğe Işık Tutacak" - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün" vizyonuyla kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayacak birimleri tek bir çatı altında toplayan Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nin açılışını yaptı. Başta dezavantajlı yurttaşlar olmak üzere, İzmir'de yaşayan herkesin kamusal hizmetlere eşit ve adil bir şekilde ulaşması için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Soyer, "Açılışını yaptığımız bu merkez kararlılığımızın ve mücadelemizin sembollerinden biri olacak, İzmir'de yaratmak istediğimiz geleceğe ışık tutacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün" vizyonuyla kadın, çocuk, genç ve engelli bireylere fırsat eşitliği sunacak birimleri tek çatı altında toplayan Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nin açılışını yaptı. Türkiye'ye model olacak bu benzersiz merkezde kadın istihdamını artıracak Meslek Fabrikası Kurs Merkezi, 3-6 yaş grubu çocuklar için Masalevi, Engelli Farkındalık Merkezi, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi, 34 odalı misafirhane, gençlerin yaratıcılığını ortaya çıkaracak İnovasyon Merkezi, kütüphane, etüt ve konferans salonları, yoga ve pilates atölyesi, okuma salonu, sivil toplum kuruluşlarının eğitimlerini ve çalıştaylarını yapacağı alanlar ve kafetarya yer alıyor.

Soyer: "Gururluyuz"

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "'Eşit Bir Yurttaşlık Mümkün' vizyonu ile bir ilki daha gerc¸ekles¸tirmenin, ülkeye o¨rnek olacak bir projeyi daha İzmir'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan hizmetlere eris¸imde, dezavantajlı konumda olan kadın, c¸ocuk, genc¸ ve engelli bireyler ic¸in fırsat es¸itligˆi sagˆlayacak birimleri, burada, tek bir yerles¸kede topladık. Kadınların güçlenmesi, toplumsal yaşamdaki varlığını görünür kılmak, katılımını artırmak için ortak yaşam ve dayanışma merkezi olarak tasarladığımız, 'Güçlü Geleceğin Anahtarı' sloganıyla kapılarını açan ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi, yerleşkemizin lokomotifi olarak öne çıkıyor. Bu merkezimizde; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı, şiddetle mücadelede önleyici tedbirler, ayrımcılık, iletişim gibi konularda, kadınlara pek çok eğitim veriliyor. Anahtar birimimizde kadınlar için ayrıca istihdam ve girişimcilik kursları, psiko-sosyal destek hizmetleri ve hukuki danışmanlık ile spor ve sanat etkinlikleri yer alıyor" dedi.

Kadınlar, çocuklar, engelliler yararlanacak

Kadın alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını, seminerlerini, eğitimlerini ve çalıştaylarını yapabilecekleri alanların yer aldığı merkezde, kadınların güçlendirilmesi, şiddete karşı mücadele gibi pek çok alanda, ortak aklı harekete geçirdiklerini aktaran Soyer, şunları söyledi: "Yerleşkemize gelen kadınlar, 3-6 yaş arasındaki çocuklarını buradaki Masal Evi'yle buluşturabiliyor. Kendileri ise Meslek Fabrikamız bünyesindeki kurslardan faydalanarak meslek kazanıyor. Böylece kadın istihdamına katkı sağlıyoruz. Çocuklara oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunan Masal Evimiz ile beraber 7-14 yaş grubunun, keyifli ve güvenli bir ortamda gelişimlerini desteklemek üzere Çocuk ve Gençlik Merkezimiz (ÇOGEM) de bu kampüsümüzde yer alıyor. Yerleşkemizde bulunan 'Genc¸ I·zmir'de ise, genc¸lerin sesini, coşkusu ve heyecanını, kent yaşamına dahil edebilecekleri bir ortam yarattık. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy'deki Genç İzmir merkezimizde gençler bir çok faaliyete erişebilecek. Engelsiz İzmir hedefimiz doğrultusunda, Limontepe'nin ardından Farkındalık Merkezimizin ikincisini yine burada açıyoruz. Farkındalık Merkezi'nde, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dair toplumun tüm kesimlerindeki farkındalığı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan faaliyetler yürütülecek. "

İnovasyon Merkezi ile gençler yaratıcılıklarını geliştirecek

Yerleşkedeki en önemli birimlerden birinin İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi (İZDEM) olduğuna da dikkat çeken Soyer, "Müzemizde; İdol Sanat Evi sanatçıları tarafından çalışılan 44 adet seramik kabartma tablo ile beraber dünyaca ünlü pek çok sanatçının eseri, dokunulabilir ve sesli betimlemeli olarak yer alıyor. Örnekköy Yerleşkemizde ayrıca belediye şirketimiz İzelman'ın Misafirhanesi de yer alıyor. Deprem sonrası, vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz misafirhanemiz; 34 oda ve 70 yatak kapasitesi ile bir sosyal tesis olarak düzenlendi. Tesiste; çocukların yaratıcılıklarını açığa çıkaracak İnovasyon Merkezi ile gençlerin derslerini takip edebilecekleri EBA erişim merkezi ve kütüphanemiz bulunuyor" dedi.

Kamusal hizmetlere eşit ve adil erişim

Başta dezavantajlı yurttaşlar olmak üzere, İzmir'de yaşayan herkesin eşit ve adil kamusal hizmetlere erişimi için büyük bir kararlılıkla, çalıştıklarını söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "İnsanların doğuştan kazandıkları haklar vardır. Hiçbir ayrım gözetmeden, bütün insanlara aittir bu haklar. İnsan onuruna yaraşır biçimde yaşamak, barınmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak, sağlıklı gıdaya erişmek, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne sahip olmak bunların başında geliyor. Hiç kuşkum yok ki, Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi bu kararlılığımızın ve mücadelemizin sembollerinden biri olacak, İzmir'de yaratmak istediğimiz geleceğe ışık tutacak. Yerleşkemizin kadınlara, gençlere, çocuklara, engelli bireylere ve elbette tüm İzmirlilere hayırlı olmasını temenni ediyor; bu önemli projemizi büyük emek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı ve CHP Grup Sözcüsü Av. Nilay Kökkılınç, eşim Neptün Soyer ve Sosyal Projeler Dairemiz nezdinde tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum".

Başkan Soyer'e teşekkür

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "Bu kadar güzel bir tesisi Karşıyakamıza kazandırdığınız ve tüm İzmir'e hizmet edeceğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Her çalışmada cesaretimizi çoğaltan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tunç Soyer'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu tesis Karşıyakamız için büyük bir değer. Kadınlarımız, çocuk ve gençlerimiz ile engellilerimiz yerel yönetim anlayışımızda her zaman öncelikli bir yere sahiptir. Bugün ülkemizde yaşanan ihmaller ancak böyle bir geniş görüşlülükle atılacak adımla kapatılır. Sosyal demokrat anlayışın yereldeki en güzel örneklerinden olan yerleşkemizin kentimize ve ülkemize güzellikler kazandırmasını diliyorum" dedi.

Başkan Soyer, merkezin açılış kurdelesini kesti; ardından Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde yer alan hizmet birimlerini gezdi. Masal evinde eğitim gören çocuklar Başkan Soyer'e renkli kartonlardan yaptıkları çiçekleri hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri de açılışa renk kattı.

Kimler katıldı?

Türkiye'ye model olacak merkezin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak ve Barış Karcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanı Dr. Sertaç Dölek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün eşi Seçil Gürbüz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı ve CHP Grup Sözcüsü Av. Nilay Kökkılınç, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Yerleşkede yer alan hizmet birimleri ve faaliyetleri ise şöyle;

İstihdam ve girişimcilikten hukuki danışmanlığa

Kadınların güçlenmesi ve toplumsal yaşama katılımını artırmak için bir ortak yaşam ve dayanışma merkezi olarak tasarlanan ve "Güçlü Geleceğin Anahtarı" sloganıyla kapılarını açan ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi, yerleşkenin lokomotifi olarak öne çıkıyor. Bu merkeze gelen kadınlar iletişimden kadın sağlığına, medeni haklardan şiddetle mücadelede koruyucu-önleyici tedbirlere kadar farklı konularda eğitim etkinliklerine katılabiliyor, psiko-sosyal destek ve hukuki danışmanlık alabiliyor. Büyükşehir'e bağlı Meslek Fabrikası Kurs Merkezi'nin aşçılık, bilişim, tekstil ve turizm gibi mesleki eğitimlerine dahil olabiliyor. Meslek Fabrikası mesleki eğitimler düzenlerken aynı zamanda İŞKUR, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle bağlantı kurarak kadın istihdamı ve girişimciliğini de destekliyor.

"Birlikte öğrenme sürecine giriyorlar"

Farklı bölgelerden gelen ve farklı deneyimlere sahip kadınlar ANAHTAR'da birlikte öğrenme sürecine giriyorlar. Yoga ve pilates salonundan, kütüphane ve okuma salonundan faydalanabiliyor, sinema atölyesine katılabiliyorlar. Merkezde kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını, seminerlerini, eğitimlerini ve çalıştaylarını yapabilecekleri alanlar var. Ortak akılla kolektif çalışmalar yapıyorlar.

Çocuklar için Masal Evi ve ÇOGEM

Yerleşkeye gelen kadınlar, aynı zamanda 3-6 yaş arasındaki çocuklarını da Masal Evi'ne bırakabiliyor. Yerleşkede çocuklara oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunan Masal Evi ile beraber 7-14 yaş grubunun keyifli ve güvenli bir ortamda gelişimlerini desteklemek üzere Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) de yer alıyor.

Genç İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençliğin sesini yükseltme ve kent hayatına ilişkin her konuya genç bakış açısı getirme hedefiyle hizmete aldığı dijital gençlik merkezi Genç İzmir'in bir birimi de burada yer alıyor. Seminerlerden kurslara atölyelerden gönüllü organizasyonlarına kadar bir dizi çalışmanın tek çatı altında toplandığı Genç İzmir'deki çalışmalara Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'yle beraber Örnekköy'deki merkezden de ulaşma şansı var. Burada yapılan eğitim ve etkinliklerle gençlerin sosyalleşmelerinin yanı sıra tutunma ve güçlenmelerini sağlamak, kamusal kaynaklara erişimini arttırmak ve genç girişimciler yaratmak hedefleniyor.

Farkındalık Merkezi'nden danışmanlık alabilirler

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde Engelli Farkındalık Merkezi de yer alıyor. Başkan Tunç Soyer'in "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" vizyonu ve Engelsiz İzmir hedefi doğrultusunda Limontepe'nin ardından ikincisinin Örnekköy'de açıldığı Farkındalık Merkezi'nde engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları toplumun diğer kesimlerine de hissettirerek toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanıyor. Merkezde tekerlekli sandalye parkuru, üstün yetenekliler alanı, özel öğrenme güçlüğü alanı, duyu labirenti, karanlık ve aydınlık mekanlar etkinlik alanı, karanlık/aydınlık ev alanı ve ruh sağlığı alanı gibi etkinlikler alanları yer alıyor.