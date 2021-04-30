Soyer: "Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti" - Son Dakika

Soyer: "Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti"

30.04.2021 12:10
Soyer:

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tam kapanma sürecinde mağduriyete uğrayacak toplum kesimlerine dikkat çekerek, "Şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere...

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tam kapanma sürecinde mağduriyete uğrayacak toplum kesimlerine dikkat çekerek, "Şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere el uzatma vakti. Hepinizin desteğini, katkısını, sahiplenmesini rica ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsü önlemleri nedeniyle internet üzerinden yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısının 99'uncusuna katıldı.

Soyer, toplantıda bir konuşma yaptı. Başkan Soyer, ülkenin zor günler geçirdiğini belirterek, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz; ama özellikle bu dönemin zorluğu günübirlik ekmeğini kazananlarla ilgili. Esnafla ilgili çok büyük zorluklar var. Esnaf kardeşlerimizin önünde çok karanlık bir tablo var. Metropol'ün yaptığı son anketlerde Türkiye'nin geleceğinden kaygılı olanların oranı yüzde 60'ları aşmış vaziyette. Bu çok vahim bir tablo. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kapanma özellikle yoksulluk, açlık sınırında yaşayan küçük üretici ile esnafı çok daha ciddi bir şekilde vuracak öyle gözüküyor. Pandeminin ilk döneminden beri, arkasından deprem dönemi. Biraz dayanışma yorgunluğu yaşıyoruz. Herkes dayanışmaktan da yoruldu muhtemelen. Ama şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere el uzatma vakti. Hepinizin desteğini, katkısını, sahiplenmesini rica ediyorum" dedi.

İftar yemeği çağrısı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, kurul üyelerine Büyükşehir Belediyesinin Halkın Bakkalı üzerinden gerçekleştirdiği iftar yemeği kampanyasına destek verme çağrısı yaptı.

Başkan Soyer Küçükkurt'a teşekkür ederek, deprem döneminde yapılan kampanyaları örnek verdi. Soyer, "Dayanışma yorgunluğu var belki biraz İzmir'de şu an. Herkes bu dayanışmanın da yorgunluğunu yaşıyor olabilir, doğru; ama belki de şu an en çok ihtiyaç duyulan bir dönem. 17 gün kapanma demek gevrekçi bir kardeşimizin evine ekmek götürememesi demek. Bu kadar basit. Çok sayıda küçük esnafımız, seyyarımız, küçük üreticimiz çok ağır sıkıntılar yaşayacak. Tam da dayanışmanın vakti, zamanı. Rica ediyorum Halkın Bakkalı üzerinden bütçenize uygun miktarda alım yaparsanız biz bunları en çok ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza götürüyoruz. Hem iftar paketi olarak, hem de Halkın Bakkalı Gıda Yardım Paketi olarak götürüyoruz. Sizin katkınız vatandaşa ulaşıyor. Herkesin desteğini bekliyoruz. Hedefimiz 400 bin iftar paketi dağıtmaktı. Aşacağız bu hedefi öyle gözüküyor. Şimdiden çok sayıda destek alıyoruz. İzmirliler inanılmaz bir duyarlılık gösteriyor ama buna hepinizin katılımını bekliyoruz" dedi.

Alsancak'ta sıcak asfalt

Kapanma sürecinde çalışmalara devam edeceklerini, durmayacaklarını belirten Soyer, "Krizi fırsata çevirecek çalışmalar peşindeyiz. Örneğin; Alsancak'ta Talatpaşa Bulvarı'nda sıcak asfalt yapma hayalimiz hep alternatifsiz yollar nedeniyle ertelediğimiz bir şeydi. Oraya giriyoruz, Alsancak'ta ciddi bir sıcak asfalt çalışması yapacağız. Biz belediye olarak ayaktayız, sokaktayız, dışarıdayız" diye konuştu.

Kurul üyelerine projeler anlatıldı

Toplantının sonraki bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, İzmir Vakfı Genel Müdürü Güven Eken, "UNESCO Dünya Mirası Alanlar Ağı ve Gediz Deltası Adaylık Süreci", Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Genel Koordinatörü Ruhisu Can Al da "İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu Sürecinde İzmir'in Kurumsal Bileşenleriyle İşbirliği Olanaklarının Oluşturulması" konulu birer sunum yaptı. - İZMİR

Soyer: Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti
Soyer: Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti
Soyer: Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti

Ekonomik Kalkınma, Tunç Soyer, Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soyer: 'Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak         
13:01
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak         
12:19
Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim "Muayene şart" diyor         
12:04
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü         
11:58
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı         
11:19
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı         
10:43
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 13:34:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soyer: "Dayanışma, sahip çıkma, el uzatma vakti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement