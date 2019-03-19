Soyer'den Bayraklı'ya "Hizmet Yağdıracağız" Sözü

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, önümüzdeki dönem Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ile birlikte Bayraklı'ya hizmet yağdıracakları sözünü verdi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, önümüzdeki dönem Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ile birlikte Bayraklı'ya hizmet yağdıracakları sözünü verdi.



İzmir'de yoğun bir seçim çalışması yürüten Tunç Soyer, CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal'ın Nafiz Gürman Mahallesindeki programına sürpriz yaparak katıldı. Programda konuşan Soyer, "Ben buradan size söz veriyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesinin senelik bütçesi 6 katrilyonluk bütçesinden Bayraklı'ya damlasa yetecek ama biz damlatmayacağız akıtacağız. Serdar Sandal kardeşim, bana hangi projeyi getiriyorsa yapmak için canla başla çalışacağım. Serdar Başkan, Bayraklı için büyük bir şans, pırlanta gibi, çalışkan bir adam. Başka bir hayatın mümkün olduğunu tüm Bayraklı'ya göstereceğiz" dedi.



"Kentsel dönüşümü yerinde yapacağız"



Bayraklı'da herkesin komşusunu dahi seçebileceği örnek bir kentsel dönüşüme imza atacaklarını belirten Soyer, toplantıya katılan Bayraklılar'a şöyle seslendi: "Bundan sonra biz perspektifimizi böyle geri kalmış mahallelere çeviriyoruz. Önce bu sokaklardaki, bu mahallelerdeki güzel insanları hak ettikleri yaşama kavuşturmak için çalışacağız. O nedenle burada yapılacak kentsel dönüşümde sizin hakkınızı müteahhidin gasp etmesine izin vermeyeceğim. Kentsel dönüşümü yerinde yapacağız. Bırakın kendinizi, Komşunuzu seçecek bir kentsel dönüşüm yaptıracağız. Perspektifi değiştirince hepsi mümkün. Başka bir siyaset başka bir İzmir mümkün ve o İzmir'i birlikte yapacağız. Önce bu mahallede yapacağız. Beraber yapacağız. Bütün hikayeyi Serdar Sandal kardeşimle el ele yapacağız. O bana ne getiriyorsa buradan söz veriyorum yapmak için canla başla çalışacağım."



"Serdar kardeşim pırlanta gibi"



CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal'ın kent için büyük bir şans olduğunu da belirten Soyer, "Serdar kardeşim gerçekten Bayraklı için büyük bir şans. Pırlanta gibi bir adam, harika bir adam. Namuslu, dürüst, iyi ahlaklı çalışkan bir adam. Ben de sonuna kadar ona güveniyorum. Onunla beraber, bu mahallelerde yaşanan hikayenin bir kader olmadığını size göstereceğiz. Başka bir hayatın size mümkün olduğunu göstereceğiz ve bunu el birliğiyle yapacağız. İçinizi ferah tutun. Sonuna kadar size güveniyorum. Siz de bize güvenin. Sizin güveninize layık olmak için canla başla çalışacağız" diye konuştu.



"Bayraklı için en hayırlı dönem"



CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ise, "Tunç Soyer Bayraklı'mız için bulunmaz bir fırsat. Hepimiz için en önemli dönem önümüzdeki süreç olacak. Çünkü artık Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm dertlerimizin çözümü ilk elden herhangi bir sıkıntıya ihtiyaç duyulmadan çözülecek. Bayraklı için en hayırlı dönem bu 5 yıl ve sonrası olacak" dedi. - İZMİR

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