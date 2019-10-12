Soyer'den birlik mesajı:

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Birlik üyelerinden deneyimlerini, birikimlerini halkla ve yerel yöneticilerle paylaşmalarını isteyen Başkan Soyer, "Birlik ve beraberlik içinde, birbirimizi dinleyecek, birbirimizle barışacağız. Ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey birbirimizle kucaklaşmak" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Meclis Üyeleri Birliğinin üyelerini ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen buluşmada Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, Soyer'in gençlere, çocuklara, engellilere ve kadınlara yönelik çalışmalarını başarılı bulduklarını söyledi. Başkan Soyer'in sivil toplum örgütleri ile diyaloğunun kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Kocabıyık, "Türkiye İzmir'e gıptayla bakıyor" dedi.



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Salonda bulunan pek çok birlik üyesi ile on yıl boyunca çalıştığını belirten Başkan Soyer de, geçmiş dönemlerde görev yapmış belediye başkanlarının, meclis üyelerinin her birinin birikimlerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Soyer, "Hayat yerelde akıyor, insanlar dertlerini yerelde çözüyor. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey yerel yönetim reform paketi. Sizlerin deneyimlerinin topluma geri dönmesi gerekiyor" diye konuştu.



"Kutuplaşma yerine birbirimizi dinlemeliyiz"



Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Soyer, şunları söyledi:



"Farklılıklarımız bizi zenginleştirir. Ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; birbirimizle kucaklaşmak. Hele ki bir savaşa girmişseniz, büyük ekonomik krizlerin ipuçları görülmeye başlamışken, bizim ne yapıp edip; kucaklaşmayı, birbirimizle barışmayı, birbirimizle içtenlikle, samimiyetle konuşmayı, duymayı, dinlemeyi başarmamız lazım. Aksi taktirde bu krizleri faturasını tek tek ağır ödüyoruz. Ne zaman ki kutuplaşma, ayrışma siyasetinden kopacağız bu tahribatlar azalacak."



Aralarında İzmir milletvekilliği ve ilçe belediye başkanlığı yapmış; Hakkı Ülkü, Bülent Baratalı, Cengiz Bulut; geçmiş dönem Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın ile Çiğli Belediye Başkanı Tevfik Alyanak, İzmir Büyükşehir Belediyesinde hem de Konak Belediyesinde meclis üyeliği yapmış Sancar Maruflu, yine geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı, il genel meclisi ile belediye meclisi üyeliği yapmış 250 üye katıldı.



Öte yandan, program sonunda eski Seyrek Belediye Başkanı Nurgül Uçar, İzmir Kuş Cennetini temsilen flamingodan yapılmış teşekkür plaketini Soyer'e takdim etti. Tanju Akkaya da, Başkan Soyer için yaptığı yağlı boya tabloyu hediye etti. - İZMİR