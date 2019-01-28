Son Dakika Haberleri: Soyer'den İlk Mesaj: Bu Görevi Büyük Bir Aşkla Yapacağım

Soyer'den İlk Mesaj: Bu Görevi Büyük Bir Aşkla Yapacağım

1 saat önce

CHP Parti Meclisi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi.

Soyer'den İlk Mesaj: Bu Görevi Büyük Bir Aşkla Yapacağım, System.String[]
CHP Parti Meclisi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Soyer, İzmirlilere teşekkürlerini sunarken,  bu görevi büyük bir aşkla yapacağını içeren mesajını takipçileri ile paylaştı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya aracılığı ile verdi. Soyer, heyecanını resmi Twitter hesabı üzerinden, "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" mesajı ile paylaştı. Soyer, "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.

İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:34 Kaynak: DHA

Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel
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