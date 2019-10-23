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Soyer'den Kıbrıs ile ilgili yeni açıklama

58 dakika önce

Soyer'den Kıbrıs ile ilgili yeni açıklama "Üç sene önce yaptığım bir açıklamaydı"İZMİR - "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" sözleriyle eleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Üç sene önce yaptığım bir açıklamaydı.

Soyer'den Kıbrıs ile ilgili yeni açıklama

"Üç sene önce yaptığım bir açıklamaydı"

İZMİR - "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" sözleriyle eleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Üç sene önce yaptığım bir açıklamaydı. Ne bugünkü koşullar aynı, ne ben aynı durumdayım; bambaşka hüviyetimiz var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs ile ilgili yaptığı bazı açıklamaları eleştirilmişti. Bazı isimler Soyer'e açıklamalarını düzeltmesi için çağrıda bulunurken, Tunç Soyer, fuar açılışında Kıbrıs ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Soyer, açıklamalarının 3 sene önceye dayandığını ifade ederek, "Üç sene önce yaptığım bir açıklama. Cittaslow Genel Koordinatörü iken Kıbrıs'ta 5 şehrimizi birliğe sokmuşken, o gün barış görüşmeleri sürerken yaptığımız bir şeydi. Ne bugünkü koşullar aynı, ne ben aynı durumdayım; bambaşka hüviyetimiz var. Dolayısıyla onu dün yaptığım bir demeç gibi verilmesini sunulmasını büyük haksızlık olarak görmekteyim bu kadar yani" şeklinde konuştu.

Soyer, KKTC'de yayımlanan bir gazeteye verdiği röportajda, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak; ancak hiç bırakmıyoruz" şeklinde konuştuğu iddia edilmişti.

Soyer'den Kıbrıs ile ilgili yeni açıklama

Tunç Soyer, Kıbrıs, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
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