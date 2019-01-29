Soyer'den Kocaoğlu'na Ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer Kocaoğlu'na "Sizsiz bu iş olmaz" derken, Kocaoğlu da, "Hep birlikte çalışıp başaracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer Kocaoğlu'na "Sizsiz bu iş olmaz" derken, Kocaoğlu da, "Hep birlikte çalışıp başaracağız" dedi.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu, eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret etti. Kocaoğlu tarafından başkanlık girişinde karşılanan Soyer çifti, Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'na iletilmek üzere çiçek takdim etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de hazır bulundu.



Ziyarette konuşan Kocaoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Hep birlikte çalışıp başaracağız. İzmir'de hedefimiz partimizin iktidarını sürdürmek. Umarım 2014'teki gibi olmaz. 2009'daki gibi bir başarıyı harç vurup, birlik ve beraberlik içerisinde örgütü harekete geçirip hedefe kilitleyip süreyi iyi değerlendirip çalışmamız gerekiyor. Örgütün ve İzmirlilerin sağduyu ile hareket edeceğini ve büyük bir başarı ile 31 Mart akşamı yerel seçimleri tamamlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi çalışmalarımızı sahada sürdüreceğiz. Bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu değil. Bir yerden aday olmamız da söz konusu değil. Biz partimizde yıllardan beri nasıl çalışıyorsak öyle çalışmaya devam edeceğiz. Her desteği vereceğiz. İzmir'in geleceği için yaşam biçimi ve CHP'nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez" diye konuştu.



"Bugün arayıp Zeybekci'yi yemeğe davet edeceğim"



Kocaoğlu'nun verdiği hizmetlerle 15 yılda kente büyük katkılar koyduğunu ifade eden Soyer de "Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayı tüm gücümüzle İzmir'in oy potansiyelini daha artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var bu kampanya sürecinde" dedi.



AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'yi Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini dile getiren Soyer, "Ben daha davet etmedim. Sadece niyet ettim. Daha sormadım. Bugün arayacağım daveti yapacağım o zaman cevabı hep beraber duyarız" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Akşener, CHP'nin İzmir Adayına Sahip Çıktı: Babadan Oğula Suç Geçmez

CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı

İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!

ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi