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Soyer'den Kültür Zirvesi için davet - Son Dakika

Soyer'den Kültür Zirvesi için davet

08.07.2021 12:07
Soyer'den Kültür Zirvesi için davet, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, BM Üst Düzey Siyasi Forumu kapsamında çevrim içi yapılan "Dayanıklı ve Kapsayıcı İyileştirme İçin Kültür, Miras ve Sanat Yoluyla Ortaklık" oturumuna katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, BM Üst Düzey Siyasi Forumu kapsamında çevrim içi yapılan "Dayanıklı ve Kapsayıcı İyileştirme İçin Kültür, Miras ve Sanat Yoluyla Ortaklık" oturumuna katıldı. Soyer, geleceğin dünyasında kültürün birleştirici bir rol üstleneceğini belirterek, katılımcıları Eylül ayında İzmir'in ev sahipliği yapacağı Kültür Zirvesi'ne davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu kapsamında çevrim içi yapılan "Dayanıklı ve Kapsayıcı İyileştirme İçin Kültür, Miras ve Sanat Yoluyla Ortaklık" oturumuna katıldı. Almanya Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz, UNESCO Kore Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Hyung Koo Han, UCLG Kültür Komitesi ve Kültür 2030 Hedef Kampanyası Koordinatörü Jordi Pasciual'un da bulunduğu oturumda konuşan Başkan Soyer, insanlığın geleceği inşa etmede kültürün birleştirici rolüne dair yeni bir denge aradığını söyledi. Soyer şöyle devam etti: "İzmir'de tarih boyunca farklı topluluklar barışçıl bir şekilde bir arada yaşamayı başarabilmişler. Bu geçmiş, geleceğimizi kültürle inşa ederken bizlere ışık tutabilir ve ilham verebilir" dedi. İzmir'in kültürel çeşitliliğini ve mirasını korumanın en temel görevlerinden biri olduğunu belirten Soyer, "Barış içinde bir arada yaşama ve uzlaşma kültürüne sanat ve kültürün katkısı, ortak geleceğimiz için çok önemli. Küresel ortaklığı ve kolektif eylemi güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeliyiz. Bu anlamda İzmir'in 9-11 Eylül tarihlerinde UCLG Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Kültür Zirvesi'nde kültür ve kentsel dirençlilik ilişkisini değerlendireceğiz. Kültürü, kalkınmanın dördüncü ayağı ve küresel dayanışmanın temel bileşeni olarak destekleyeceğiz. İzmir'de buluşacağız ve istediğimiz geleceği birlikte yaratacağız. "

Terra Madre

İzmir'in 2022 yılında dünyanın en ünlü gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapacağını belirten Soyer "Bu büyük etkinlikle ülkemizin gastronomi mirasını dünyanın dikkatine sunacağız. Terra Madre Anadolu ile İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun yöresel ürünlerini, ata tohumlarını ve zengin mutfağını dünyaya tanıtacağız. Antik tarımsal üretim kültürünün Terra Madre ziyaretçilerini etkileyeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Zirve daveti

Kültürün küresel salgınlara ve diğer krizlere karşı mücadelede son derece önemli olan yaratıcılığı, yenilikçiliği, dayanışmayı ve işbirliğini teşvik ettiğini belirten Soyer, "COVID-19, topluluklarımızın kültürel yaşamını çok ciddi şekilde etkiledi. Bu nedenle İzmir'de sanatçılarla dayanışma içinde olduk. Kısa vadede çözüm üretmek için iki aşamalı bir eylem planı hazırladık. İlk eylem planı olarak üretimin dijital ve mobil platformda devamını sağladık. İkinci eylem ise Kültür Ofisimizde sanatçılarla iletişim halinde olmak ve onların geri bildirimlerini ve taleplerini toplamak için bir destek masası kurmaktı. Sanatçılarla birlikte kentteki kültürel etkinlikleri artırmak için yaratıcı çözümler ürettik. Ayrıca yerel sanatçılara ve yaratıcı endüstriler alanındaki uygulayıcılara finansal destek sağladık. Bu eylemlerin sonuçlarının kültür ve sürdürülebilir kalkınma alanında daha da büyük politika stratejilerine yol açacağına inanıyorum. Son olarak kültür üzerine yerel eylemlerle geleceğimizi birlikte şekillendirebileceğimiz UCLG Kültür Zirvesi'nde bu Eylül ayında sizinle İzmir'de görüşmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Soyer'den Kültür Zirvesi için davet

Birleşmiş Milletler, Tunç Soyer, Eylül, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Soyer'den Kültür Zirvesi için davet - Son Dakika


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