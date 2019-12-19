Soyer'den Urla'da demokrasi ve dayanışma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Soyer'den Urla'da demokrasi ve dayanışma mesajı - Son Dakika

Soyer'den Urla'da demokrasi ve dayanışma mesajı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediyesi'ne kayyum atanmasını değerlendirdi.

Soyer'den Urla'da demokrasi ve dayanışma mesajı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediyesi'ne kayyum atanmasını değerlendirdi.


Buca Cezaevi'ndeki Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha sonra CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP Urla İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Oğuz'un tutuklanması ve Urla Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Başkan Soyer, hukuki sürecin devam ettiğini, avukatların itiraz hazırlığında olduğunu ve muhtemelen yarın Oğuz'un tutukluluğuna itiraz edileceğini belirtti.


CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise, "Yasal olarak meclis üyelerimizin içinden seçim yapılabilecekken bir devlet memurunun, kaymakamın kayyum olarak atanmış olması Urla seçmenin iradesine vurulmuş bir darbedir. Bu, kayyum atamadan demokratik bir şekilde aşılabilecek bir süreçtir. Çünkü belediye ve meclis üyeleriyle ilgili bir isnat ve suçlama yoktur" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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