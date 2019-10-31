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Soyer'e Avrupa'da görev

7 saat önce

Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 37. Genel Kurulunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkan Yardımcısı" seçildiği bildirildi.

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Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 37. Genel Kurulunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkan Yardımcısı" seçildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 47 üye devletten, 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine katılan Tunç Soyer, yapılan seçim sonucunda Kongrenin Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkan yardımcılarından biri oldu.

Açıklamada Soyer'in, katılımcılara hitaben bir teşekkür konuşması gerçekleştirdiği belirtilirken, "Bu görev ile Soyer, Kongre'de Türkiye'den bir kenti temsil eden tek büro üyesi olarak da önemli bir sorumluluk üstlenmiş oldu. Büro, Kongre'nin yerel yönetimlerin stratejileri ve uygulamaları ile ilgili önerileri hazırlayan en yetkin organı. Tunç Soyer, Türkiye ile birlikte diğer Avrupalı yerel yönetimlerin öncelik ve tercihlerini temsil edip savunmaktan da sorumlu olacak." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Konseyi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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