Soyer: "Herkes Çok Dertliydi, Korudukları Umutları Var, O Umuda Biz de Toz Kondurmak İstemiyoruz"

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Van'daki izlenimlerini; "Hakikaten herkes, yol boyunca kim ile konuştuysak çok dertliydi. Ama bir biçimde de korudukları umutları var. O umuda biz de toz kondurmak istemiyoruz. O umudun gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü bunun bir kader olmadığını biliyoruz, değiştirmenin yollarını da biliyoruz. O nedenle canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'deki tüm CHP'li Belediye Başkanları, üç gün sürecek çalıştay kapsamında Van'da bir araya geldi. CHP'li belediye başkanları, dün Van'ın tüm ilçelerini ziyaret ederek yurttaşlar ile bir araya geldi.

"O UMUDA BİZ DE TOZ KONDURMAK İSTEMİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ANKA Haber Ajansı'na Vanlı yurttaşlar ile bir araya gelmesi sonrasında şunları söyledi:

"Gerçekten sabırlar tükenmiş, neredeyse. Diş sıka sıka, diş kalmadı ağzımızda; diyorlar. Hakikaten ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, enflasyon perişan etmiş durumda. Çok derinleşen, yaygınlaşan bir yoksulluk var. Kısacası herkes kan ağlıyor. Esnaf öyle, tezgahtar öyle. Hakikaten herkes yol boyunca kim ile konuştuysak çok dertliydi. Ama bir biçimde de korudukları umutları var. O umuda biz de toz kondurmak istemiyoruz. O umudun gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü bunun bir kader olmadığını biliyoruz, değiştirmenin yollarını da biliyoruz. O nedenle canla başla çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"BİRBİRİMİZDEN İLHAM ALMAK... BU BİLE YETİYOR"

Çalıştayın verimli geçtiğini söyleyen Soyer, "Çok memnunuz toplantıdan. Hem genel başkan yardımcılarımızı dinledik; Ankara, İstanbul belediye başkanlarımızı dinledik. Bu bölümünde Genel Başkanımızı dinleyeceğiz. Arkasından tüm belediye başkanlarımızın katılımıyla bir forum gerçekleşecek. Bir araya gelmek, birbirimizi dinlemek, duymak, birbirimizden ilham almak; bu bile yetiyor. Ama içerikler de zengin olunca çok daha besleyici, doyurucu oluyor" dedi.