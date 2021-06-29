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Soyer: Herkesi İzmir Elçisi Olmaya Davet Ediyorum - Son Dakika

Soyer: Herkesi İzmir Elçisi Olmaya Davet Ediyorum

29.06.2021 21:08
Soyer: Herkesi İzmir Elçisi Olmaya Davet Ediyorum, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, dijital turizm altyapısı Visitİzmir'in mobil uygulamasını İstanbul Kongre Merkezi'nde tanıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, dijital turizm altyapısı Visitİzmir'in mobil uygulamasını İstanbul Kongre Merkezi'nde tanıttı. Visitİzmir ile İzmir'in Türkiye'de dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir olduğunu belirten Soyer, "Pandeminin hayatımızdan uzaklaştığı bu dönemde, birçok şeye, birçok yerde, yeniden başlayacağız. 15 aylık bu inanılmaz tecrübenin ardından, önümüzdeki yaza İzmir'le başlamanızı tavsiye ediyorum. İzmir'le yeniden başlamak isteyen herkesi, Visitİzmir'i cep telefonlarına indirerek kullanmaya ve bir İzmir Elçisi olmaya davet ediyorum" dedi.

İzmir Vakfı koordinasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ile Sun Express'in ortaklığıyla hayata geçirilen Visitİzmir'in İstanbul lansmanı, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. 30 ilçeyi kapsayan 11 kategori ve 2 bin 300'den fazla noktayla erişime açılan Visitİzmir'in lansmanına Başkan Tunç Soyer ile birlikte İzmir İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, SunExpress Türkiye Satış Müdürü Ece Şenev, sektör temsilcileri, bürokratlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, kentin refahını artırma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Soyer, "Turizm hareketliliğinin durma noktasına geldiği bir dönemde, İzmir turizmini büyütmek için 2020 ve 2021 yıllarında çok sayıda ilke imza attık. İzmir'in il ölçeğindeki turizm stratejisinin hazırlık çalışmaları, tam da Covid-19 pandemisinin başladığı süreçle örtüştü. Bu süreçte, 'Başka bir turizm mümkün' anlayışıyla daha dirençli bir turizm sektörünün hayalini kurduk. Bu, İzmir turizmine yön veren tüm kurumların, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, turizm sektörünün ve sivil toplumun ortak hayaliydi. İzmir Vakfı'nın koordinasyonu ile yayınladığımız strateji dokümanı, İzmir turizmini 12 ay ve 30 ilçeye yayılan ve her bir turistin bıraktığı döviz miktarını ülke ortalamasına göre en az iki kat yükselten yeni bir yol haritası ortaya koydu. Bu yeni stratejiyle İzmir'i sadece bir kıyı destinasyonu olarak değil tarih, kültür, doğa ve gastronomisiyle de ön planda bir şehir olarak konumlandırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan dijital turizm ansiklopedisi Visitİzmir bu nedenle bizim için çok önemli. 12 ay gibi bir sürede İzmir'de turistik cazibesi olan tüm noktaları tek bir dijital veri tabanında topladık ve tüm bu verileri dünyanın neresinde olursa olsun tüm kullanıcıların erişime açtık" dedi.

Tüm bilgiler tek uygulamada

Dijital turizm altyapısının hazırlık sürecinde İzmir Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle ve 40'tan fazla uzmanın çalışmasıyla 11 farklı başlıkta, 2 binden fazla turistik noktaya dair bilgi ve görselin bir araya getirildiğini ifade eden Soyer, "Tarih ve Kültür, Doğa, İnanç, Somut Olmayan Kültürel Miras, Konaklama, Gastronomi gibi 11 farklı başlıkta yapılan bu çalışmayla bu noktalara dair hem detaylı metinsel bilgiler hem de görsel ve video havuzu oluşturuldu. Konum bilgileri, iletişim bilgileri, noktaların yönetiminde yetkili kurum ve kuruluş bilgilerine kadar detaylı bir çalışma hayata geçti. Bergamalı son sepet ustası Mustafa Pancar'dan Çeşme'deki lüks otellere, İzmir'in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü'nden, müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visitİzmir üzerinden ulaşılabiliyor" dedi.

"Herkesi İzmir Elçisi olmaya davet ediyorum"

Her kullanıcının Visitİzmir'e üye olduğunda "İzmir Dostu" etiketine de sahip olacağını belirten Soyer, "Her etkileşim, yorum yapma, beğenme kullanıcılara puan kazandırıyor. 8 bin 500 puanı toplayan kullanıcılar 'İzmir Elçisi' oluyor. İlerleyen süreçte İzmir elçilerimize farklı avantajlar da sağlayacağız. Otel ve restoranlarda indirim, aklımızdakilerden birkaçı. Böylece turizm stratejimizin ana hedefi; turizmi 12 aya ve 30 ilçeye yayma politikamızın omurgasını tamamlamış olduk. Visitİzmir aplikasyonu ile dünyanın neresinden olursa olsun herhangi bir gezgin, İzmir'in en ücra köşesindeki turizm destinasyonuna erişim konusunda her türlü bilgiye hızlı bir şekilde erişebilecek. Dünyada bu detayda bir şehir turizmi uygulamasına sahip çok az kent var. Türkiye'de ise bir ilk. Bu nedenle yapılan çalışma İzmir'in, Akdeniz ve dünya genelinde farklı bir destinasyon olarak ortaya çıkmasına büyük katkı sağlayacak. Pandemi koşullarının ortadan kalktığı dönemde İzmir için hedefimiz şehrimizin nüfusu kadar, yani 4 milyon ve üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamak. Turizme yönelik attığımız her adımda, gücümüzü, kentteki tüm paydaşlarımızla ortak hareket etme kapasitemizden alıyoruz. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde, İzmir turizminin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tam. Biliyorum ki, pandeminin hayatımızdan uzaklaştığı bu dönemde, birçok şeye, birçok yerde, yeniden başlayacağız. 15 aylık bu inanılmaz tecrübenin ardından, önümüzdeki yaza İzmir'le başlamanızı tavsiye ediyorum. İzmir'le yeniden başlamak isteyen herkesi, Visitİzmir'i cep telefonlarına indirerek kullanmaya ve bir İzmir Elçisi olmaya davet ediyorum" dedi.

Visitİzmir'e Altın Örümcek'ten ödül

Visitİzmir uygulaması, ilk ödülünü Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması'nda "Kamu Kurumu" kategorisinde aldı. Soyer, konuşmasının sonunda bu haberi de paylaşarak "Bir kent vizyonu ortaklığıyla şehre kazandırdığımız bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Tunç Soyer'e hayata geçirdikleri projeler için teşekkür eden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, "İzmir, İzmir olalı bu kadar koordine, başarılı bir çalışma görmedim. Visitİzmir, bir birlikteliğin sonucu" şeklinde konuştu.

Tümüyle yerli yazılım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yazılım şirketi İzmir Teknoloji (eski adıyla ÜNİBEL) tarafından tümüyle yerli yazılımla gerçekleştirilen şehir rehberi niteliğindeki Visitİzmir, hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Visitİzmir'in tüm içeriğine visitizmir. org internet sitesi üzerinden de erişilebiliyor. Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebilen uygulamanın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneği bulunuyor.

Visitİzmir bir sosyal medya platformu

2 bin 300'den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı uygulama, İzmir'in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor. Konunun uzmanları ve Visitİzmir kullanıcıları tarafından düzenli olarak güncellenecek, sisteme yeni bilgiler girilecek.

Visitİzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandı. Uygulama ile kullanıcılar, İzmir'in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor. Şehirdeki güncel etkinlikleri ve yenilikleri kullanıcılarına ulaştıran Visitİzmir, İzmir'in tanıtım mecrası olarak da işlev görüyor.

Soyer: Herkesi İzmir Elçisi Olmaya Davet Ediyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Turizm, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Soyer: Herkesi İzmir Elçisi Olmaya Davet Ediyorum - Son Dakika


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