Üye Girişi
Soyer'in o sözlerine 'siyasi şov' diyen Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'e: "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin" - Son Dakika

Soyer'in o sözlerine 'siyasi şov' diyen Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'e: "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin"

20.07.2021 12:55

CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerdeki Manisa ziyaretinde, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin atıklarının Gediz Nehri'ne karıştığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam" diyerek Tunç Soyer'in o sözlerini siyasi şov olarak nitelendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için "Temiz Gediz Temiz Körfez" sloganıyla çıktığı turu tamamladı. Soyer'in tur kapsamında yaptığı değerlendirmede, Turgutlu OSB'nin atıklarını Gediz Nehrine karıştırdığına yönelik açıklamalarına CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer sert tepki gösterdi.

"GEDİZ BİZİM HASSAS NOKTAMIZ"

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin yapım aşamasında bulunan günlük 15 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi projesi son aşamaya gelindiğini aktaran Turgutlu OSB Başkanı Hami Özer, "Ayrıca Turgutlu OSB yönetimi; ihaleyi alan yüklenici firmanın yanı sıra, henüz proje aşamasındayken her safhanın denetlenmesi, tesis faaliyete geçtiğinde ise uygulanacak tüm prosesin verimliliği arttırmak ve çevre kirliliğini en aza indirmek hedefiyle doğrultusunda, 12 Temmuz 2021 tarihinde bir özel proje denetleme firması ile kapsamlı bir protokol imzalanmıştır. Gelecek nesillerimizden emanet aldığımız doğa ve çevremizin korunması, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevre duyarlılığı konusunda hassasiyetle süreç takip edilerek en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Gediz bizim içinde önemli, bizim de hassas noktamızdır" dedi.

"SİYASİ ŞOV YAPTIRMAM"

Tunç Soyer'e cevap veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Soyer'i siyasi şov yapmakla suçladı. Soyer'in kendileri ile bir araya gelerek teknik anlamda bilgiler almasının daha doğru olacağını dile getiren Akın, "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam. Ben Gediz Nehri havzasından doğup, büyüyen biriyim. Benim anılarım, çocukluğumun hikayeleri var Gediz'de" dedi.

"AÇIKLAMALARI ÜZÜLEREK TAKİP ETTİM"

Başkan Akın, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in Turgutlu Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettim. Bilgi eksikliği ve olayın muhataplarından görüş alınmadan yapılan bu açıklama eksik ve hatalıdır. Gediz'e zehir akıyor ifadesi Gediz havzasında büyümüş, orada balık tutmuş, yüzmeyi Gediz Nehri'nde öğrenmiş biri olarak benim asla izin vereceğim bir şey değildir. Turgutlu Belediye Başkanı olarak ilçemize yatırım yapan ve iyi niyetle bu sorunu çözmeye çalışan işadamlarımızın hakkını kimseye yedirmem. Öncelikle arıtma zorunluluğu olan 22 fabrikamızın kendi bünyesinde ön arıtması ve paket arıtması bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgemizin ortak arıtma tesisiyle ilgili olarak göreve geldikten sonra süreci hızlandırdık. Arıtma tesisi projemizi ihale sürecine kadar getirdik. Orada bulunan işadamlarımızla birlikte bu konuda çok ciddi mesafeler kat ettik. Bu sorun siyasi şovlarla çözülemez. Bu sorun ancak bizim yaptığımız gibi konunun tüm bileşenlerini toplayarak ortak akılla çözülebilir. Biz de bu sorunun çözümü noktasında gerekli tüm adımları atmış durumdayız. Tunç Soyer tarafından başlatılan proje çok anlamlı bir projedir ancak yanlış başlamıştır. Çözüm noktasında bize katkı sunacak herkese kapımız açık, bizi dinlemek isteyen herkese kapımız açık. Ama bu şekilde bizi dinlemeden, olayın muhataplarının görüşlerini almadan hareket eden herkese de her ortamda tepkimizi göstereceğiz. Biz Turgutlu'da yaşayan insanlar olarak Turgutlu'yu çok seviyoruz ve daha yeşil, daha temiz bir Turgutlu için var gücümüzle çalışıyoruz. Siyasi şovlarla çözülemeyecek bu sorunun en kolay çözümü herkesin kendi çöplüğünü temizlemesidir" şeklinde konuştu.

Soyer'in o sözlerine 'siyasi şov' diyen Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'e: Herkes kendi çöplüğünü temizlesin
Soyer'in o sözlerine 'siyasi şov' diyen Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'e: Herkes kendi çöplüğünü temizlesin
Soyer'in o sözlerine 'siyasi şov' diyen Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'e: Herkes kendi çöplüğünü temizlesin

Gediz Nehri, Tunç Soyer, Çetin Akın, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Soyer'in o sözlerine 'siyasi şov' diyen Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'e: 'Herkes kendi çöplüğünü temizlesin' - Son Dakika


Son Dakika

Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu 13:39 Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak 13:07 Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı 12:49 Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu 12:34 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, 12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü 11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 10:54 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz 10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz

Son Dakika Haberleri
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
11:21 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım         
13:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor         
13:23
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı         
12:43
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu         
12:22
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 13:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soyer'in o sözlerine 'siyasi şov' diyen Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'e: "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement