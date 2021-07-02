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Soyer: İzmir'i Bölgenin Sinema Merkezlerinden Biri Yapmak İstiyoruz - Son Dakika

Soyer: İzmir'i Bölgenin Sinema Merkezlerinden Biri Yapmak İstiyoruz

02.07.2021 12:06
Soyer: İzmir'i Bölgenin Sinema Merkezlerinden Biri Yapmak İstiyoruz, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Kültür Kenti İzmir" hedefi doğrultusunda ilk kez düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde "Kristal Flamingo"lar sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Kültür Kenti İzmir" hedefi doğrultusunda ilk kez düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde "Kristal Flamingo"lar sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü'nü Ölü Ekmeği filmi ile Reis Çelik aldı. Çelik'e ödülünü veren Başkan Tunç Soyer, kültür ve sanata desteği artırarak sürdüreceklerini belirterek, "Bu sadece başlangıç. Bunu büyütmeye kararlıyız. İzmir'i sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en güçlü sinema merkezlerinden biri yapmak istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali", "Kristal Flamingo" ödül töreniyle sona erdi. En İyi Film Ödülü'nü Ölü Ekmeği filmi Reis Çelik kazandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki program Maxime Zecchini konseriyle başladı. Konser ve ödül töreni İzmirTube Tv'de yayınlandı. Kültür ve sanata destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Tunç Soyer, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde İzmir Sinema Ofisi'ni açmıştık. Çünkü bir derdimiz vardı; İzmir'in, sinemanın merkezi olması, yaratıcı endüstrilerin merkezi olması gibi... Küçük adımlarla başlayalım istiyorduk. Öyle de yaptık. Bu festivali yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece başlangıç. Bunu büyütmeye kararlıyız. İzmir'i sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en güçlü sinema merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Bu ham bir hayal değil. Bu topraklarda bizden önce de çok sayıda girişim oldu. Daha da eskiye gidiyor, Dionysos'a kadar gidiyor. Dionysos şenliklerine gidiyor. Biz aslında bir iade-i itibar peşindeyiz. Bunu yapmaya kararlıyız. Biz sizin yolunuzu açmaya, onurlandırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ödülü Başkan Soyer verdi

Yönetmen Ezel Akay'ın başkanlığında, müzisyen-akademisyen Prof. Berrak Taranç, besteci Cem İdiz, akademisyen-yazar Prof. Oğuz Makal, söz yazarı Mehmet Teoman, oyuncu Tülay Günal ve akademisyen Feyzi Erçin'den oluşan jüri, 'Kristal Flamingo'ların sahiplerini belirledi. Başkan Tunç Soyer, Kristal Flamingo En İyi Film Ödülü'nü "Ölü Ekmeği" filmi ile kazanan Reis Çelik'e ödülünü takdim etti. En İyi Film ödülünü kazanan filmin yapımcısına, bir sonraki filmini İzmir'de çekmesi koşuluyla İzmir Sinema Ofisi tarafından 300 bin TL değerinde lojistik destek verilecek. Festivalin Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü'nün sahibi Polonyalı besteci Antoni Komasa Lazarkiewicz oldu. Ulusal Film seçkisinde yer alan 11 filmden ödül alanlar şöyle oluştu: En İyi Ses Tasarımı: Mimaroğlu - Yönetmen Serdar Kökçeoğlu En İyi Özgün Film Müziği: Ah Gözel İstanbul - Yönetmen Zeynep Dadak - Besteci Erdem Helvacıoğlu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nasipse Adayız - Ercan Kesal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Aşk, Büyü, vs - Selen Uçar ve Ece Dizdar Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu - Yönetmen - Serdar Kökçeoğlu

Dizi müzikleri

TV eleştirmenleri Elçin Yahşi, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Yazgülü Aldoğan, sinema yazarı Burak Göral, sinema ve müzik yazarı Cumhur Canbazoğlu ile besteci Serdar Kalafatoğlu'ndan oluşan jüri, son bir yıl içinde açık televizyon kanalları ile dijital platformlarda gösterilmiş dizilerin ana tema müzikleri ve şarkıları arasında da bir değerlendirme yaptı. TV dizi müzikleri ödülleri ise şöyle: Dijital kanal En İyi Dizi Müziği: Cenk Erdoğan ve Aria gurubu (Blu TV'nin "Yeşilçam" dizisi jenerik müziği) Açık kanal En İyi Dizi Müziği: Gökhan Kırdar (TRT'nin "Uyanış Büyük Selçuklu" ilk iki bölüm jenerik müziği ile) Dijital kanal En İyi Dizi Şarkısı: Alp Yenier ve Peyk gurubu (Blu TV'nin "Yarım Kalan Aşklar"dizisinden Gel Bunu Çöz) Açık Kanal En İyi Dizi Şarkısı: Aytekin Ataş (Show TV'de yayınlanan "Ramo"dan Gölge Şarkısı ve Fox TV' de yayınlanan "Sen Çal Kapımı"nın jenerik şarkısı)

Soyer: İzmir'i Bölgenin Sinema Merkezlerinden Biri Yapmak İstiyoruz

Sinema, İzmir, Müzik, Film, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Soyer: İzmir'i Bölgenin Sinema Merkezlerinden Biri Yapmak İstiyoruz - Son Dakika


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