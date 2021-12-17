Soyer: "İzmirli bize güveniyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye meclisinde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başkan Soyer, "Yüzde 58 oy alarak seçildik. İzmirli bize güveniyor. Bizim daha çok çalışmamızı, üretmemizi istiyor, biz de üreteceğiz. Farklı siyasi partilerden de olsak hepimiz İzmir için çalışıyoruz. Biz hepimiziz, hep beraber İzmiriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantılarının üçüncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşen meclis oturumunda Narlıdere ilçesinde bulunan, 1/25. 000'lik imar planlarında "Ağaçlandırılacak Alan" ve "Askeri Alan" olarak görülen, ancak 1/100. 000'lik imar planlarında "Kentsel Yerleşme Alanı" ve "Ağaçlandırma Alanı" olarak belirlenen bölge gündeme geldi. Bu alanı incelediğini ve imara açılmasına gönlünün el vermediğini söyleyen Başkan Soyer, "Benim AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan ricam var. Gitsin, görsün bu noktayı, gelsin desin ki 'hayır, burası imara açılabilir'. Ben de onu samimiyetle dinleyeceğim. Onun da vicdanının el vermeyeceğini düşünüyorum. Gidip görmesini rica ediyorum" dedi.

"İsterseniz 10 kere daha konuşuruz"

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'i sarsan deprem sonrasında oluşan orta hasarlı 5 bin 800 yapı için Dünya Bankası'yla mutabakata varılan kredi hakkında konuşan Başkan Soyer, "Dünya Bankası ile ilgili olayı bir kez daha söyleyeyim... 23 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettiğim konunun, 25'inde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazdığımız yazının özeti şudur: 'Biz bir kredi çıkardık; buna onay verin'. Çünkü Hazine'nin onayını gerektiren bir kredi. Bu onay verilmedi. Tamamlanmış bir görüşme süreci vardı. Fakat bu onay verilmedi. Onun için biz AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret ederek destek olmalarını istedik. Onları zor duruma düşürmemek için, orada dedik ki 'henüz tamamlanmadı, görüşmeler yapılacak'. Bütün bunların arkasında İzmir'e bu parayı getirmek vardı. Tekirdağ, Kahramanmaraş, Manisa... 2019 Kasım ayında Washington'a Dünya Bankası'na görüşmeye gittiğimizde, bize banka yetkilileri bu üç şehrin adını verip demişlerdi ki 'biz görüşüyoruz'. 2 sene öncesinden görüşüyorlardı. Bugün üzerinden 2 seneden fazla geçti, hala görüşüyorlar. 2 şehri daha dahil ettiler. Neden biliyor musunuz? İzmir 332 milyon dolarlık bir sözleşmeyi hazır hale getirdi, onlarla mutabık kaldı. İzmir'i dahil etmek zorunda kaldılar. Ama eğer biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan onayını alsaydık o 332 milyon dolar çoktan gelmişti İzmir'e. Bu kadar basit, isterseniz bunu on kere daha konuşuruz" diye konuştu.

"İzmirli bize güveniyor"

Mecliste kişilerin zan altında bırakıldığı konuşmaların yapılmaması gerektiğini belirten Başkan Soyer, "Meselemiz İzmir ise İzmir'i konuşalım. Tabi ki ilgili olduğu sürece memleketi de konuşacağız. İzmir bu memleketin dışında bir kent değil ki... Doların artmasından İzmir etkilenmiyor mu? Etkileniyor. Türkiye'de yaşanan her şeyden İzmir de etkileniyor. Biz bunları görmeden mi konuşacağız İzmir'i. Bizim attığımız tweetlerden bahsedildi, kronik sorunlar var demişiz. Var. Samimiyetle bunu söyledik. Ama yüzde 58 oy alarak seçildik. İzmirli bize güveniyor. Bizim daha çok çalışmamızı, üretmemizi istiyor, biz de üreteceğiz" dedi.

Hepimiziz, İzmiriz

Mecliste birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tabi ki eleştirileri ve eksikliklerimizi dinleyeceğiz. Mutlaka ilham alacağız. Saygıyla dinleyip eksiğimizi gidereceğiz. 'Siz yapamadınız, biz yaptık'. Bu kurgu doğru bir kurgu değil. Biz hepimiziz, hep beraber İzmiriz. Buradaki herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimsenin niyetinden kuşkumuz olamaz. Hepimizin sorumluluğu ortak, hepimiz farklı siyasal partilerden de olsak İzmir için çalışıyoruz. 'Siz yapamadınız, biz yaptık' dediğiniz zaman kavramlar karışıyor. Beraber başarıyoruz ya da başaramıyoruz. Performanslarımızı daha nasıl ileri götürürüz bunun hesabını yapmamız lazım. "