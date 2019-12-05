Soyer, kadınlara seslendi:

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 85. yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan ve kadınlara seslenen İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Size 'adam gibi' dendiğini duyduğunuz zaman tepki verin. 'Kadın gibi çalışkan' dedirtin. Bu hikaye önce bu dilin değişmesiyle başlayacak" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yıl dönümü nedeniyle parti ayrımı gözetmeksizin İzmir'in yönetiminde söz sahibi kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte Soyer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığına, eşit temsiliyet konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için gönderilecek olan mektuba ilk imzayı attı.



Etkinlikte konuşan Soyer, yerel yönetimlerin en önemli görevinin kamu hizmetlerine erişim ve karar süreçlerine kadınların eşit katılımını mümkün kılmak olduğunu belirterek, "Kadınlar geçmişten bugüne karşısına çıkan ve kurallarını erkeklerin koyduğu tüm engelleri; iradesi, emeği ve mücadelesiyle aşmaya devam ediyor. Evde, sokakta, sosyal ve siyasal alanda kadınların eşit temsiliyet mücadelesini savunmamız ve onlara güç vermemiz, yükselen seslerini çoğaltmamız gerekiyor" dedi.



"Uyanık olmamız ve bu dil kullanıldığında tepki vermemiz gerekiyor"



Soyer, "Size 'adam gibi' dendiğini duyduğunuz zaman tepki verin. 'Kadın gibi çalışkan' dedirtin. Bu hikaye önce bu dilin değişmesiyle başlayacak. Farkında olmadan erkek egemen bir dil kullanıyoruz ve kadınlar bile buna alışmış. Uyanık olmamız ve bu dil kullanıldığında tepki vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu erkek egemen dil hakim olduğu müddetçe ne kamusal alanda ne de siyasette kadının varlığı artmayacak, çoğalmayacak. Önce dili değiştireceğiz" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç da, "Meclislerde ve karar organlarında kadın erkek eşit temsilini sağlayan gerekli yasal düzenlemelerin yapılması aynı zamanda kadınların eşit temsile yönelik insan haklarındandır. Yönetim ve karar organlarında kadın erkek temsiliyet eşitliği fiilen gerçekleşmiyorsa, devlet bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapmalıdır" dedi. - İZMİR