Soyer, Menemen'de Binlerle Yürüdü

Kortej öncesi Emiralem halkıyla bir araya gelen, Menemen'in esnafı ve sanayicisiyle buluşan Soyer,"El ele vereceğiz. Ekmeğimizi birlikte büyüteceğiz" dedi.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Menemen'de coşkuyla karşılandı. Önce 100'lerce araç konvoyu ile karşılanan Soyer, çileğin başkenti olan Emiralem Köyü'nü ziyaret etti. Burada çilek tarlarını gezdi. Ardından Menemen Pazar Yeri'ni CHP'nin Menemen Adayı Serdar Aksoy ile beraber dolaşan Soyer, Menemen Ulukent Organize Sanayi Bölgesi'nde USAD (Ulukent Sanayiciler Derneği) üyeleriyle bir araya geldi. CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy ile birlikte omuz omuza çalışacaklarını söyleyen Soyer, "Menemen'e girerken başka bir şey olacağını hissetmeye başladım. Serdar Başkan ile yol alırken insanların güler yüzü, coşkusu içimizi açtı. Bu, artık seçim çalışmasının ötesinde kutlamaya dönüştü. Emiralem, Menemen, İzmir gücümüzü birleştireceğiz ve kazanacağız.' dedi.

SOYER: "EMİRALEM ÇİLEĞİNİ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ"

Emiralem ve Menemen esnafıyla sohbet eden ve çilek tarlalarını gezen Soyer, "Bize layık görülen yaşam kalitesine itiraz ediyoruz" dedi ve ekledi: "Onlar patates ithal etsinler, biz çilek üreteceğiz, çileğimizi Dünya'ya satacağız. Tarım Organize Sanayi Bölgesi ile bölgeye yatırımcı çekeceğiz. Kadınlarımızla beraber burada çilek kooperatifi kuracağız. Kadınlar üretmeye başladıklarında sadece aile bütçesine katkı sağlamakla kalmıyorlar, hayatı değiştiriyorlar. Bununla beraber erkekleri de değiştiriyorlar. Seferihisar merkezde kadınlar ellerini kollarını sallaya sallaya kahvehanelerin önünden geçemezdi. Şimdi kadınlar geçerken, erkekler oturuşlarını düzeltiyorlar. Bu nedenle kadınların önce üretmelerini, ekonomiye katılmalarını sağlamamız lazım."

"MENEMEN'DEKİ ÜRETİM MÜCADELESİNİ GÖRÜYORUZ"

Emiralem'in ardından Menemen Pazar Yeri'ni dolaşan Soyer, Menemen Ulukent Organize Sanayi Bölgesi'nde USAD (Ulukent Sanayiciler Derneği) üyeleriyle bir araya geldi. "Bu göreve talip olurken iki hedefimiz vardı. Birincisi bu kentin refahı büyütmek, ikincisi bu refahı adil paylaştırmak" diyen Soyer, sözlerine şöyle devam etti: "Bir kentin refahını büyütecekseniz, o kentin tarımını, turizmini, bilişim sektörünü, sanayi sektörünü büyütmeniz lazım. Dolayısıyla sizin daha çok üretmenize, daha çok katma değer yaratmanıza, daha çok ihracat yapmanıza destek olmak istiyoruz. İzmir, demokrasinin kalesi olduğu kadar sanayinin de kalesidir. Menemen'de de Türkiye'nin ve Dünya'nın içinde olduğu koşullara rağmen ciddi bir mücadele verildiğini ve üretimin sürdüğünü görüyoruz. İzmir'i kale yapan şeylerden biri de organize sanayi bölgeleridir, fabrikalarıdır. İzmir, en çok yabancı sermayeli şirketin bulunduğu kent diyorsak, en çok üretim yapan ikinci kent diyorsak, bunlar sizler olduğu için olabiliyor. Peki, biz ne yapacağız? Biz yatırımcıyı bu kente yatırım yapmaya davet etmek istiyoruz. Mevcut yatırımcının da elini güçlendirmek istiyoruz. Burada sıralanan sorunların büyük kısmı bizim işimiz. Ama sorumluluğu bize ait olmayan işlerde de sizin yanınızda olacağız. Biz sizi birlikte çalışacağımız paydaşlarımız olarak görüyoruz. Sanayici olmaktan gurur duyacağınız bir İzmir yaratacağız. Sorunlar ne ise hepsini yakından takip edeceğiz ve hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız."

"MENEMEN BELEDİYESİ'NİN ARKASINDA BİZ OLACAĞIZ"

Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Aksoy'un göreve geldikten sonra Belediye personellerini işten çıkaracağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara ithafen Tunç Soyer şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı asılsız iddialar olduğunu duydum Menemen'de. Eğer Serdar Aksoy başkan olursa, belediye işçilerinin ücretlerini ödeyemez ve işten çıkarır diye. Bunların aslı astarı yoktur. Bizim gücümüz herşeye yeter. Bunları geçin arkadaşlar, daha büyük projelerimiz var bizim bunlara kanmayın."