Üye Girişi
Soyer: "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor" - Son Dakika

Soyer: "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor"

02.07.2021 12:53
Soyer:

İzmir Köy-Koop.'un ilk kadın Başkanı Neptün Soyer, Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazar Projesini yakından takip ettiğini belirterek, "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendirmektedir" dedi.

İzmir Köy-Koop.'un ilk kadın Başkanı Neptün Soyer, Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazar Projesini yakından takip ettiğini belirterek, "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendirmektedir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Gazi Çiftliğinin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek Mersinlilere kazandırılması nedeniyle gerçekleştirilen törene katılmak için kentte gelen İzmir Köy-Koop.'un ilk kadın Başkanı Neptün Soyer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya geldi. Başkan Tarhan'ın ağabeyi merhum Nedim Tarhan'ın kooperatifçilik alanında yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Soyer, Tarhan'ın 2014 yılında hayata geçirdiği Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı Projesini yakından takip ettiğini söyledi. Soyer, kadın emeğinin değerlendirilmesine verdiği destekler nedeniyle Başkan Tarhan'a teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Kooperatif altında örgütlenen üreticiler olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu işe gönül vermiş herkese minnet borçlu olduklarına vurgu yapan Soyer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 çiftçiyle birlikte kurduğu Tarım Kredi Kooperatifinin anısını yaşatmak adına Mersin Büyükşehir Belediyemizin yeniden düzenlediği Gazi Çiftliğine geldim. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak bastığı, eserler bıraktığı bir yerden davet alınca koşa koşa geldim. Şirketler Kanunu'nun 5. Maddesi köylerdeki ziraat odalarının memurları, üyeleri ve öğretmenler kooperatifleşmeyi iyi öğrenecek ve köylüye öğretecekler maddesidir. 1920'de Meclis kurulmadan, Cumhuriyet ilan edilmeden bunları söyleyen bir lider, 1936'da kendi çiftliğini yani Tarım Kredi Kooperatifi'ni köylüler ile beraber, 'Köylü milletin efendisidir' diyerek kurmuştur. Böylece dünyada kooperatif şirketler kanununu yazmış ve bir kooperatifin birinci ortağı olmuş tek liderdir. O liderin bize bırakmış olduğu bu miras, tarım kredi kooperatiflerinin mirasıdır. Bugün geldiği noktada ben de o meşaleyi gururla taşımak için çok çalışıyorum" dedi.

Kooperatifçilikten söz ederken Köy-Koop Kurucusu Nedim Tarhan'ı anmadan geçemeyeceklerinin altını çizen Soyer, "Burada özel bir ismi de anmak istiyorum. Çukurova'nın bir başka özelliği de Nedim Tarhan'ın buralı olmasıdır. Kendisi bu bölgedeki Köy-Koop kurucusu ve tarımsal kalkınmanın öncülerindendir. Bir dönem de genel başkanlık yapmıştır. Çünkü onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğretmiş olduğu, gönüllülük, dayanışma, yardımlaşma ışığında bu toprakların bereketinin bayrağını 1960'larda tekrar ayağa kaldırmış insanlardır. Biz de Köy-Koop olarak o bayrağı İzmir'de devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Tarhan'ın ağabeyinin izinden giderek Mezitli'de kadınların istihdamına ve üretimlerinin değerlendirilmesine yönelik çok önemli işler başardığını belirten Soyer, "Tarımdaki en önemli konu küçük aile çiftçilerin yani kadın ve erkeğin bir arada ürettiklerinin değerlendirilmesidir. Bu bağlamda değerli Başkanımız Neşet Tarhan, ağabeyi Nedim Tarhan'ın izinden giderek, üretici kadınların emeklerinin değerlendirilmesi amacıyla Mezitli'de kurduğu Kadın Üretici Pazarları çok kıymetli. Çünkü o kadınlar satış yaptıktan sonra evlerine dönerken o küçük çevrede alışveriş yaptıkları bakkala, manifaturacıya katkı sağlıyor. Türkiye'nin çarklarını döndürecek bir ekonomik dayanışmayı da sağlıyor. Bu nedenle Başkan Neşet Tarhan'a abisinin yolundan giderek kadının emeğinin değerlendirilmesine verdiği destekler nedeniyle çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Soyer: Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor
Soyer: Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor
Soyer: Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor

Mustafa Kemal Atatürk, Neptün Soyer, Mezitli, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soyer: 'Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik 13:42 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar 13:03 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir 11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var

Son Dakika Haberleri
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:41 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
13:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler         
13:50
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi         
13:32
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım         
13:02
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 14:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soyer: "Mezitli Belediyesi kadın emeğini en güzel şekilde değerlendiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement