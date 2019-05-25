Soyer, sakin şehir koordinatörlüğüne devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 40 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanlığından 4,5 milyonluk bir kentin başına gelmesinde Sakin Şehir (Cittaslow) organizasyonundaki başarı hikayesinin etkili olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 40 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanlığından 4,5 milyonluk bir kentin başına gelmesinde Sakin Şehir (Cittaslow) organizasyonundaki başarı hikayesinin etkili olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki sakin şehirlerde 31 Mart'tan sonra göreve gelen belediye başkanlarının mevcut üyelerle tanışması amacıyla Tarihi Asansör'de toplantı düzenlendi.

Toplantıda Başkan Soyer'in Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevini 1 yıl daha sürdürmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Soyer, Cittaslow'a üye olmanın dünyanın her yerinde prestij sağladığını söyledi.

Cittaslow üyesi kentlerin Türkiye'nin en güzel kentleri arasında yer aldığını vurgulayan Soyer, şöyle devam etti:

"Seferihisar son 10 yılda her alanda en az 10 kat değer kazandı. Çok somut olarak Seferihisar örneğini inceleyebilirsiniz. 40 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanlığından 4,5 milyonluk bir kentin başına geldiysem bunu Cittaslow'daki başarı hikayesine borçlu olduğumu söyleyebilirim. 17 üye ile dünyadaki 4. büyük Cittaslow üyesi barındıran ülke olduk. Biz bu yapıyla Türkiye'ye örnek işler yapabiliriz, yapmalıyız."

Toplantıya Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Muğla Köyceğiz, Ordu Perşembe, İzmir Seferihisar, Artvin Şavşat, Sakarya Taraklı, Muğla Ula, Erzurum Uzundere, Aydın Yenipazar ve Kırklareli Vize ilçelerinin belediye başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda Eylül ayında yapılacak çalıştaya Köyceğiz'in ev sahipliği yapması kabul edilirken, Soyer'in de Cittaslow Koordinatörlüğü görevini 1 yıl daha sürdürmesi kararlaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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