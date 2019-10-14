Son Dakika Haberleri: Soyer "Seyyar makam"ı ile ilk ziyaretini yaptı
Son Dakika Güncel Soyer 'Seyyar makam'ı ile ilk ziyaretini yaptı

Soyer "Seyyar makam"ı ile ilk ziyaretini yaptı

54 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla yaptırdığı, içinde makamının bulunduğu midibüs ile ilk ziyaretini Buca'ya yaptı.

Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla yaptırdığı, içinde makamının bulunduğu midibüs ile ilk ziyaretini Buca'ya yaptı.

Tunç Soyer, üzerinde "Seyyar Makam" yazılı midibüste, Akıncılar ve İnönü mahallelerinde muhtar ve vatandaşları kabul etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen notlar alan Soyer, sorunları yerinde inceledi. Soyer'e Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de eşlik etti.

Soyer, vatandaşlar ve muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini kaydederek, "Sıkıntıyı, talebi yerinde görünce daha farklı bir çözümü ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımızla yakın temasta bulunduğumuz için çok mutluyum. Muhtarlarımızla birlikte çalışırsak vatandaşın derdine derman üretiriz." dedi.

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı
Bir gün önce İzmir'de konser veren Ajda Pekkan, Gaziantep konserini ertelediğini duyurdu Otogaza 6 kuruş zam geldi ABD askerleri Haseke'den de çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:25:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soyer "Seyyar makam"ı ile ilk ziyaretini yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]