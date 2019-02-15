Soyer, Zeybekci'yi Taklit Etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin 'Zeybekci Çözer, İzmir'e Değer' sloganını taklit etti.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin 'Zeybekci Çözer, İzmir'e Değer' sloganını taklit etti. Soyer, Zeybekci sloganını sosyal medyada duyurduktan 1 saat 44 dakika sonra 'Tunç Soyer İzmir'e Değer' şeklinde bir slogan paylaştı.



Sokakta, toplantılarda İzmirlilerle bir araya gelen AK Parti ve CHP'nin adaylarının sosyal medya üzerindeki yarışı da sürüyor. Hemen her gün halka mesaj iletmek, çalışmalarını anlatmak ve projelerini aktarmak için sosyal medyayı kullanan büyükşehir belediye başkan adayları, sloganlarıyla da halkı etkilemeyi amaçlıyorlar. Bu amaçla da Zeybekci ve Soyer'in ekipleri, her gün yeni mesajlar, içerikler hazırlıyor, görsellerle de bunları destekliyor.



Dün de Nihat Zeybekci ekibi, Facebook ve Twitter'da "Zeybekci Çözer İzmir'e Değer" başlığıyla kampanya görseli paylaştı. Saat 13.25'teki bu paylaşımdan 1 saat 44 dakika sonra da Tunç Soyer için, "Tunç Soyer İzmir'e Değer" sloganını belirledi. Vatandaşlar, bu durumu "Soyer'in ekibinden taklit" olarak yorumladı. - İZMİR

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