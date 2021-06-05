Üye Girişi
Soyer: Zirvede Kalmak İçin Çalışacağız - Son Dakika

Soyer: Zirvede Kalmak İçin Çalışacağız

05.06.2021 10:19
Soyer: Zirvede Kalmak İçin Çalışacağız, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısı, bir kez daha onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısı, bir kez daha onaylandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan 'AAA' ulusal kredi derecelendirme notunu bir kez daha teyit etti. Başkan Tunç Soyer, "En yüksek notu kazanmak kadar koruyabilmek de çok önemli. Bugüne kadar attığımız adımların sağlamlığını göstererek zirvede kalmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi. Dünyanın en önemli derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısını bir kez daha teyit etti. Fitch Ratings raporunda; Covid-19 salgını, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2023 döneminde sağlam faaliyet dengelerini ve marjlarını sürdürme yönünde güçlü kalacağını belirtti. Fitch Ratings, çok çeşitli ve canlı bir yerel ekonomiye sahip olan İzmir'in, 2021-2025 döneminde ülkede devam etmesi beklenen ekonomik gerilemelere karşı dayanıklı hale geldiğinin altını çizdi. İzmir'in borç yönetim politikasını da değerlendiren Fitch Ratings, Türk Lirası'nın Euro döviz kuru karşısında devam eden yüksek değer kaybı riskine rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının büyük bir kısmının sabit faizli olmasının faiz oranı riskini azaltmakta olduğunu kaydetti. İzmir'in finansal planlamada iyi olan geçmiş mali performansı sayesinde çeşitli yerel bankalar ve çok taraflı uluslararası kalkınma bankaları ile kurmuş olduğu sağlam bağlantılara dikkat çeken Fitch, İzmir'in muhtemel acil likidite sıkışıklığı yaşamayacağını da ifade etti. Soyer: Gurur duyuyorum Fitch Ratings'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu bir kez daha onaylamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in verdiği en yüksek not olan AAA'yı korudu. En yüksek notu kazanmak kadar koruyabilmek de çok önemli. Bugüne kadar attığımız adımların sağlamlığını göstererek zirvede kalmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yaşanan pandemi, deprem ve ardından meydana gelen sel felaketinin etkisinden çokça ders aldığımız bu zorlu süreçte, sağlam mali yapısı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü performansına bültenlerinde yer veren Fitch Ratings tarafından da bu şehrin iyi yönetildiğine dair verilen onaydan dolayı şehrimiz adına gurur duymaktayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı gibi büyük yatırım projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan bu onaylar bir yandan yabancı yatırımcılara İzmir'e güvenle yatırım yapabilecekleri mesajı verirken, diğer yandan Belediyemizin ucuz ve uzun vadeli çeşitli Uluslararası finansmanlara erişimini sağlıyor" dedi. Notlar ne anlama geliyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi derecelendirme notu ile ülke hazinesinin notu aynıdır. Derecelendirme kuruluşlarının kriterlerine göre, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmemektedir. Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'ye de 'BB-' notu vermiştir. Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre "BB-" kategorisi, özellikle zaman içinde ticari veya ekonomik koşullarda olumsuz değişiklikler olması durumunda, temerrüt riskine karşı yüksek bir kırılganlığa işaret eder; ancak, finansal taahhütlerin yerine getirilmesini destekleyen iş veya finansal esnekliklerin söz konusu olması beklentisini de belirtir. "AAA" notları ise; temerrüt riskinin en düşük olduğu beklentisini ifade ederek yalnızca finansal taahhütlerin ödenmesi için istisnai olarak güçlü kapasitenin olduğu durumlarda atanmaktadır. Bu kapasitenin öngörülebilir olaylardan olumsuz etkilenmesi pek olası değildir.

Soyer: Zirvede Kalmak İçin Çalışacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Kredi, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Soyer: Zirvede Kalmak İçin Çalışacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 18:05:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soyer: Zirvede Kalmak İçin Çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement