Son Dakika Haberleri: Şoygu'nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsü yayınlandı
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Şoygu'nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsü yayınlandı

36 dakika önce

Rusya, NATO'ya ait bir uçağın, Baltık Denizi üzerinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan bir uçağa yaklaştığı o anların görüntülerini yayınladı.

Şoygu'nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsü yayınlandı, System.String[]
Rusya, NATO'ya ait bir uçağın, Baltık Denizi üzerinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan bir uçağa yaklaştığı o anların görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kaliningrad'ta bulunan bir deniz okulunun törenine özel uçağıyla gittiği sırada Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait F-16 tipi savaş uçağı yaklaştı. Şoygu'nun uçağına yaklaşan ve takip eden F-16 uçağı Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı SU-27 tipi savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI 'TACİZ' DEDİ Gökyüzünde gelişen bu olay Rusya ve NATO tarafından ani tepkilere yol açtı. Tehlikeli gerilimin görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanarak NATO uçağının yaklaşması 'taciz' olarak nitelendirildi.
NATO'DAN AÇIKLAMA: "TANIMLAMA AMACI İLE YAKLAŞTIK" NATO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise olayın gelişimi ile ilgili bilgiler verildi. Açıklamada uçakların Baltık Denizi üzerinde tarafsız bölgede karşılaştırıldığı aktarılarak NATO uçağının Şoygu'nun uçağına yaklaşma sebebinin 'tanımlama' olduğu belirtildi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
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