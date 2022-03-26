Şoygu: "Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek" - Son Dakika
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Şoygu: "Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek"

26.03.2022 14:04

- Şoygu: "Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek" Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz.

- Şoygu: "Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz. Önceliğimiz, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar, uçak teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemektir" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun askeri kademesi ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da bulunduğu toplantıda Şoygu, silah tedarikini ve bütçe konusundan bahsetti. Alınan kararları okuyan Şoygu, "Bugün yaşanan zorluklarla devlet savunma düzenini planlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önünde bulundurursak doğal olarak devlet savunma siparişlerini erine getirirken nelere özellikle dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Şoygu, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85'inin yerine getirildiğini, siparişlerin önümüzdeki ay tamamlanacağını söyledi.

"Öncelikli siparişler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetleri"

Şoygu, " Ukrayna'da özel bir askeri operasyona katılanların savaş gazileri olarak kabul edildiği gaziler yasasında yapılan değişiklikler onaylandı. Bu kategorideki askerlerin akrabalarına da destek verilecek. Savunma Bakanlığı tüm personele karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu aynı zamanda askeri personelin ve sivil personelin ödemeleri için de geçerlidir ve elbet emeklilerimiz için de" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz, stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek"

Şoygu, "Özel bir askeri operasyonun yürütülmesi göz önüne alındığında bu yıl birliklere robotik sistemler, bilgi desteği ve elektronik savaş dahil olmak üzere gelişmiş silah tedariki için belirlenen süreye uyulması gerekiyor. Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz. Önceliğimiz, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar, uçak teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemektir" dedi.

Şoygu, Maliye Bakanlığı ile askeri bütçe ve savunma talimatlarıyla ilgili konuları görüştüğünü de söyledi.

11 Mart'tan bu yana görülmemesi spekülasyonlara yol açmıştı

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan beri birçok kez Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu. 12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart'ta Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi Toplantısına katılmıştı. Ancak ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu'nun konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Rusya'da Şoygu'nun görevden alındığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılırken, bazı kesimler sağlık durumunun iyi olmadığını öne sürmüştü. Son olarak Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin'in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" ifadelerini kullanmıştı.

Şoygu: Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek
Şoygu: Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek
Şoygu: Önceliğimiz stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemek

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Kaynak: İHA

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