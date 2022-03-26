Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi - Son Dakika
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Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi

26.03.2022 14:51

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yeni silah siparişinde önceliklerinin havacılık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunun desteklenmesi olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yeni silah siparişinde önceliklerinin havacılık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunun desteklenmesi olduğunu belirtti.

Şoygu, devlet savunma siparişlerinin temini ile ilgili yetkililerle toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Şoygu, Maliye Bakanlığı ile savunma siparişleri ve bütçe yükümlülükleri hususunda görüşme yaptığını aktardı.

Mevcut zorluklar göz önüne alınarak savunma siparişlerinin planlı şekilde sağlandığına dikkati çeken Şoygu, "Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önüne alırsak devlet savunma siparişlerini yerine getirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor." dedi.

Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85 oranında yerine getirildiğini aktaran Şoygu, gelecek ay içerisinde bütün siparişlerin tamamlanacağını ifade etti.

Şoygu, "(Yeni silah siparişinde) Öncelikler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunu desteklemektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın getirdiği duruma da işaret eden Şoygu, bu yıl robotik sistemler, bilgi sağlama araçları ve elektronik savaş dahil gelişmiş silahlar ile lojistiğin temini için belirlenen hızın korunması gerektiğini vurguladı.

Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi
Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi
Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi

YORUMLAR
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Nükleer, Silah, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi - Son Dakika


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