Şoygu: Rusya füze konusunda ABD ile görüşmeye hazır

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu , Rusya'nın, ABD, Avrupa ve Asya 'daki füzelerini mevzilendirene kadar bekleyeceğini, ancak bu konuyu ABD ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Şoygu katıldığı bir televizyon programında, ABD, İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmiş olsa da Rusya'nın kısa ve orta menzilli füzeler konusunda ABD ile diyaloğa açık olduklarını belirtti ve ekledi, "Kapıyı açık tutuyoruz. ABD, Avrupa ve Asya'da füze sistemleri kurmazsa biz de kurmayacağız."