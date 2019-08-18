Şoygu: Rusya füze konusunda ABD ile görüşmeye hazır
13 dakika önce
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın, ABD, Avrupa ve Asya'daki füzelerini mevzilendirene kadar bekleyeceğini, ancak bu konuyu ABD ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
, Rusya'nın, ABD, Avrupa
ve Asya
'daki füzelerini mevzilendirene kadar bekleyeceğini, ancak bu konuyu ABD ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Şoygu katıldığı bir televizyon programında, ABD, İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmiş olsa da Rusya'nın kısa ve orta menzilli füzeler konusunda ABD ile diyaloğa açık olduklarını belirtti ve ekledi, "Kapıyı açık tutuyoruz. ABD, Avrupa ve Asya'da füze sistemleri kurmazsa biz de kurmayacağız."
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