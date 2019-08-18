Son Dakika Haberleri: Şoygu: Rusya füze konusunda ABD ile görüşmeye hazır
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Şoygu: Rusya füze konusunda ABD ile görüşmeye hazır

13 dakika önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın, ABD, Avrupa ve Asya'daki füzelerini mevzilendirene kadar bekleyeceğini, ancak bu konuyu ABD ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Şoygu: Rusya füze konusunda ABD ile görüşmeye hazır, System.String[]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın, ABD, Avrupa ve Asya'daki füzelerini mevzilendirene kadar bekleyeceğini, ancak bu konuyu ABD ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Şoygu katıldığı bir televizyon programında, ABD, İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmiş olsa da Rusya'nın kısa ve orta menzilli füzeler konusunda ABD ile diyaloğa açık olduklarını belirtti ve ekledi, "Kapıyı açık tutuyoruz. ABD, Avrupa ve Asya'da füze sistemleri kurmazsa biz de kurmayacağız."


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
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