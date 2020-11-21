Son dakika haberleri... - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü- Rus heyet Erivan'da - Son Dakika

Son dakika haberleri... - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü- Rus heyet Erivan'da

21.11.2020 12:31

Son dakika haberleri: - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü Rus heyet Erivan'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüşme gerçekleştirdi.

- Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rus heyet Erivan'da

ERİVAN - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya bayrağının olmaması tepki çekti.

Dağlık Karabağ krizinde Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra taraflar görüşmelere devam ediyor. Ateşkes bölgesinde gelişmeleri taraflarla istişare eden Rusya'dan bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk'tan oluşan heyet, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geldi. Rus heyetinin Ermenistan ziyaretinde görüşmelerin ilki Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Nikol Paşinyan arasında gerçekleşti. Görüşmede ikili Dağlık Karabağ'da ateşkes süreci ve Rus Barış Gücü askerlerinin faaliyetlerini ele aldı. Lavrov, Novak ve Overçuk ile de görüşecek olan Paşinyan, Şoygu ile görüşmesinde Rusya'nın desteklerini hissettiklerini söyledi.

Paşinyan'dan Rusya ile yakınlaşma mesajı

Rusya karşıtı söylem ve politikalarıyla dikkat çeken, Dağlık Karabağ'da yaşanan süreçten sonra Rusya ile diyaloglarını arttıran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Şoygu ile görüşmesinde, "Dağlık Karabağ'daki savaş sırasında Rusya'nın ve Rusya liderinin desteğini hem kişisel olarak hem de ülke olarak derinden hissettik. Bunun için teşekkür ediyorum. Savaştan önceki durumlar çok iyi değildi ama şimdi daha zor zamanlar geldi. Umarız ki Rusya ile güvenlik alanında iş birliğimizi geliştiririz. Sadece güvenlik değil, askeri ve teknik işbirliğini de geliştirmek isteriz" dedi.

"Kan dökülmemesi için kesin kararlıyız"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'daki ateşkes hattında başlattığı devriye ve faaliyetler ile ilgili Paşinyan'ı bilgilendirdi. Rusya'nın bölgede akan kanın durması için çabaladığını söyleyen Şoygu, "Bizim için en önemli görev akan kanın durmasıdır, dahası bölgede barışçıl çözüm ve hayat kurtarmak için yapılması gereken çok şey var. Sayın Putin'in önümüze koyduğu en temel görev budur ve kan dökülmemesi için kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde bayrak krizi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yapılan görüşmenin ardından Paşinyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u makamında kabul etti. Gerçekleşen görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı fotoğraf ise tepki çekti. Zaharova'nın takipçileri paylaşılan fotoğrafta Rusya bayrağının olmamasına dikkat çekti. Ruslar protokol görüşmelerinde her iki ülkenin bayrağının da olması gerektiğini, fakat görüşmelerde sadece Ermenistan bayrağının olduğunu belirterek bunun protokol kurallarına aykırı olduğunu savundu. Rusya heyetini eleştiren vatandaşlar, protokol hatası yapanların cezalandırılmasını isteyerek Zaharova'dan kısa zamanda açıklama beklediklerini ifade etti.

Son dakika haberleri... - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü- Rus heyet Erivan'da
Son dakika haberleri... - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü- Rus heyet Erivan'da
Son dakika haberleri... - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü- Rus heyet Erivan'da
Son dakika haberleri... - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü- Rus heyet Erivan'da

Nikol Paşinyan, Erivan, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... - Şoygu ve Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü- Rus heyet Erivan'da - Son Dakika


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