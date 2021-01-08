Soygun girişiminde bulunan zanlılar, olaydan önce keşif yapmış, telefonda şifreli konuşmuş - Son Dakika

Soygun girişiminde bulunan zanlılar, olaydan önce keşif yapmış, telefonda şifreli konuşmuş

08.01.2021 11:57
Soygun girişiminde bulunan zanlılar, olaydan önce keşif yapmış, telefonda şifreli konuşmuş, System.String[]

Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 2 zanlının olaydan önce keşif yaptıkları, sonrasında ise telefonda şifreli görüştükleri belirlendi.

Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 2 zanlının olaydan önce keşif yaptıkları, sonrasında ise telefonda şifreli görüştükleri belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2020'de merkez Bağlar ilçesinde kuyumcuda yaşanan soygun girişimi ve iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan M.E. (24) ve B.G. (18) hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Tutuklanan M.E, ifadesinde, olaydan 15 gün önce arkadaşı B.G. ile kuyumcunun önünden geçerken soyguna müsait bir iş yeri olduğu konusunda konuştuklarını belirtti.

Maddi olarak sıkıntı yaşadıkları için bu iş yerini soyup bir şeyler elde etmek istediklerini kaydeden M.E, kuyumcuyu soymak için plan yaptıklarını bildirdi.

M.E, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"B.G'ye 'Bende pompalı tüfek ve tabanca var. Pompalıyı ben kullanırım, tabancayı sen kullanırsın. Soygun yapıp oradan alacaklarımızı paylaşırız. Ben de kar maskesi, eldiven, çanta ve silah olacak. Silahla içeriye girdikten sonra sen çantayla malzemeleri alırsın.' dedim. Olaydan 3-4 gün önce de 2 kez sabah ve öğle saatlerinde keşif amaçlı iş yerini kontrol ettik. Ben önden girip içeride bulunanları kontrol ettikten sonra B.G. altınları çantaya koyacaktı."

Soygun yapacakları gün yine kuyumcu dükkanını bir süre izlediklerini anlatan M.E, "Dükkana girdikten sonra tezgahta bulunan kişiye 'geç kenara' diye bağırdım. Elini silaha attığını görünce korkutmak amacıyla omuzuna sıktım. Saçmalar dağılınca göğsüne isabet etti ve yere düştüğünü gördüm. Tezgahın arkasına gidip altınları almak istedim. Maktulün annesi gelerek elinde sopayla bana vurdu. Elimdeki silahı boğuşma sırasında aldı. Olay yerinden bir şey almadan kaçtık. Uzaklaştıktan sonra kar maskesi ve eldivenleri çöpe atarak dikkat çekmemek için yürümeye başladık." ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra görüşmeleri şifreli yapmışlar

M.E, akşama doğru söz konusu olaya ilişkin çevreden bilgi almak amaçlı Kaynartepe Mahallesi'ne gittiğini ancak herhangi bir bilgi alamadığını belirtti.

Soygun girişiminin ardından telefonda B.G. ile şifreli konuştuklarına dikkati çeken M.E, ifadesinde şunları kaydetti:

"Telefonda şifreli konuşmalarımızda geçen motor olarak kastettiğimiz silahtı. 'Büyük motor' dediğimiz ise av tüfeği, 'küçük motor' ise tabancaydı. 'Orijinal ve kışlıktır' derken ise değerli ve kıymetli manasında kullandım. 'Çay içip çıkacaktık' derken soygun amaçlı kuyumcuya girip altınları alıp, oyalanmadan hemen çıkmaktı. 'Çarptığımız çocuk' derken de kuyumcuda yaraladığım kişiydi."

B.G. ise olay sırasında öldürülen kuyumcunun annesinin arkadaşı M.E'ye saldırdığını görünce ateş etmek isterken, tabancasının tutukluluk yaptığını ileri sürdü. Kuyumcudan çıktıktan sonra M.E'nin bu olayın kendi aralarında kalacağını söylediğini iddia eden B.G, kimseye anlatmaması noktasında da arkadaşının kendisine uyarıda bulunduğunu anlattı.

Olay

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık 2020'de giren maskeli 2 zanlı, soygun girişiminde bulunmuş, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) silahla vurarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgedeki 112 ayrı iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına ait 260 saatlik görüntü incelenmiş, şüphelilerin B.G. (18) ve M.E. (24) olduğu tespit edilmişti. Operasyonla yakalanan zanlılar, dün tutuklanmıştı.

Diyarbakır, Soygun, Aralık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soygun girişiminde bulunan zanlılar, olaydan önce keşif yapmış, telefonda şifreli konuşmuş - Son Dakika


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