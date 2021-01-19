Soygun girişiminde bulunan zanlıyı vatandaşlar yakaladı - Son Dakika

Esenyurt'ta telefon satışı yapan mağazada soygun girişiminde bulunan silahlı iki zanlıdan biri, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi 1495. Sokak'ta telefon satışı yapan mağazaya gelen bir kişi, müşteri gibi davranıp bir süre oyalandıktan sonra dışarı çıktı.

Şüpheli, bir süre sonra silahlı bir kişiyle yeniden mağazaya geldi. Zanlılar, mağaza sahibine silah doğrultarak kasadaki paraları ve cep telefonlarını istedi.

İş yeri sahibinin karşılık vermesi üzerine yaşanan arbede sonrası 2 şüpheli mağazadan hızla uzaklaştı.

Şüphelilerden biri, kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak, polis ekiplerine teslim edildi. Polisin, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, zanlıların arbede sonrası dükkandan kaçışı ve vatandaşların bir zanlıyı yakalama anı yer alıyor.